تحويلات مرورية بعد غلق طريق الواحات 30 يومًا.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية بطريق الواحات تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بإنشاء كوبري بتقاطع طريق الواحات مع المنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة.

وجاءت التحويلات تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بإنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات، مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ورفع كفاءة وتطوير طريق الواحات، في الاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدينة الواحات.

ويستلزم ذلك غلقًا كليًا بطريق الواحات، بالمنطقة المشار إليها، وذلك لمدة 30 يومًا إبتداء من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 حتى يوم الأحد الموافق 31/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

وتجرى تحويلات الحركة المرورية للقادم من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات، اتجاه مدينة الواحات، بالسير يمينًا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات، عقب استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطىء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

واستكمال السير بالطريق البطىء ثم العودة مرة أخرى يساراً إتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطىء، باتجاه الطريق السريع وإستكمال السير إتجاه مدينة الواحات.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.