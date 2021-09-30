لايف

تحويلات مرورية بعد غلق طريق الواحات 30 يومًا.. تعرف عليها

لإنشاء كوبري.
أماني عوض 12:34 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21 12:34 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية بطريق الواحات تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بإنشاء كوبري بتقاطع طريق الواحات مع المنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة.

وجاءت التحويلات تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بإنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات، مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ورفع كفاءة وتطوير طريق الواحات، في الاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدينة الواحات.

اقرأ أيضا  «بالوخز في المراكز العصبية».. ضبط نصاب زعم قدرته على علاج المرضى

ويستلزم ذلك غلقًا كليًا بطريق الواحات، بالمنطقة المشار إليها، وذلك لمدة 30 يومًا إبتداء من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 حتى يوم الأحد الموافق 31/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

وتجرى تحويلات الحركة المرورية للقادم من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات، اتجاه مدينة الواحات، بالسير يمينًا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات، عقب استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطىء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

اقرأ أيضا  ضبط سيدة تفرض إتاوات على السائقين في الإسكندرية

واستكمال السير بالطريق البطىء ثم العودة مرة أخرى يساراً إتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطىء، باتجاه الطريق السريع وإستكمال السير إتجاه مدينة الواحات.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«الصحة»: تسجيل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 37 حالة

المال - خاص 1:40 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

العثور على جزء من معبد يوناني أثناء تنقيب شخص عن الآثار بسوهاج

أماني عوض 12:21 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-10-2021 في مصر

عصام عميرة 12:03 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

مديرة التسويق بـ«دابر أملا»: نستهدف التوسع في دعم محاربات السرطان بجزء من أرباحنا

نسمة بيومي 11:09 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

« نوفارتس » تطرح دواء جديدا لعلاج سرطان الثدي

المرسي عزت 10:29 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

إثيوبيا تطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة

أيمن عزام 9:09 م, الخميس, 30 سبتمبر 21