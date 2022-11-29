تحويلات مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري (القوس الغربي)، بمنطقة كوبري 9 د في المسافة من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وحتى وصلة المريوطية في الاتجاهين.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية، اعتبارًا من الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 الجاري، حتى الانتهاء من الأعمال على النحو التالي:

-تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، للنزول لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، واستخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحي بديلاً عن الطريق الدائري.

-القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوي، يتم تحويله بالكامل إلى مطلع الطريق الدائري من حازم حسن إتجاه طريق الواحات.

-غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي، للقادم من الإسكندرية في اتجاه ميدان الرماية.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.