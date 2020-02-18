تحويلات مرورية بسبب إزالة كوبري الحلمية.. تعرف على المواعيد والاتجاهات

تضع الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية مساء اليوم.

تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة في غلق كوبري الحلمية، مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 11 مساءً، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة الكوبرى وبناء آخر جديد، بواقع ثلاث حارات مرورية.

وقررت المرور إجراء تحويلات مرورية وتعيين الخدمات اللازمة، لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة الطرق.

وسيتم البدء في تنفيذ تلك التحويلات اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الموافق 18 الجاري لمدة شهر.

وتنشر “المال”، التحويلات المرورية المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة لقائدي المركبات، على النحو التالي:

أولاً: القادم من مناطق كوبري التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية، يسلك المحاور الآتية:

1- يميناً شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية، فيساراً شارع متحف المطرية فكوبرى النعام، فشارع الرشاد فيساراً شارع منية مطر فيميناً شارع ترعة الجبل فيميناً شارع الحرية اتجاه المطرية.

2- يساراً شارع سليم فيميناً كوبرى سنان، فيميناً شارع الزيتون فيميناً شارع ترعة الجبل تجاة ميدان المطرية أو يساراً شارع ترعة الجبل تجاه السواح.

ثانياً: القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد يسلك المحور الآتى:

1- يميناً شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهرة.



والمعرفة خريطة الاتجاهات عليك اتباع الموضح في الصورة التالية: