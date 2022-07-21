تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ إنشاءات في محور 26 يوليو الجديد.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد (كوبرى تقاطع محور 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابي، مرورًا بأعلى منطقة البراجيل، ما يستلزم غلق كلي بشارع رقم 2 دائرة بدايةً من تقاطعه مع شارع خلف حديقة سفاري بارك، حتى شارع المطار فقط، وذلك لمدة 45 يومًا، ابتداءً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 22/7/2022 حتى يوم الأحد الموافق 4/9/2022، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالكبرى المشار إليه وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير إتجاه كوبرى أحمد عرابى وشارع أحمد عرابى، يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً إتجاه كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.

-القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير إتجاه مناطق البراجيل يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً إتجاه كوبرى أحمد عرابى، ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى، والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى مرة أخرى إتجاه المنزل المؤدى إلى شارع المطار إتجاه منطقة البراجيل.

-القادم من شارع أحمد عرابى ويرغب بالسير إتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى، ويتم إستكمال السير بمحور عرابى حتى ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

-القادم من مناطق البراجيل ويرغب بالسير إتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود مرة أخرى أعلى كوبرى أحمد عرابى وإستكمال السير بمحور عرابى إتجاه ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.