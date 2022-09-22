تحويلات تنسيق الأزهر 2022 .. تبدأ اليوم ولمدة 48 ساعة

قالت جامعة الأزهر ان تم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة (تحويلات تنسيق الأزهر 2022) من خلال بوابة مصر الرقمية، وسوف يتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقا للحد الأدنى، ليختار الطالب الكلية التى يريدها.

وأضافت أن سوف يتاح ذلك أيضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم فى المرحلتين الأولى والثانية (تحويلات تنسيق الأزهر 2022)، وتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح اليوم الخميس حتى مساء غدا الجمعة.

وأوضحت الجامعة أن جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات تمت اضافتها للمجموع قبل الترشيح، وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعى 2022-2023 أمس الأول.

يذكر أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، وتقدم منهم للتنسيق 78085 طالبا.

وأضافت أن تم ارتفاع الحد الادني للقبول بالكليات الأصلية وذلك بناء على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثل كليات أصول الدين واللغة العربية، موضحة أن هذا يمثل بداية للاهتمام بتلك الكليات.

وذكرت جامعة الأزهر أن تم قبول 603 طالب لكلية الطب (بنين) بالقاهرة بحد أدنى 625 درجة بنسبة 96.15%، بينما تم قبول 521 طالبة لكلية الطب (بنات) بالقاهرة بنفس النسبة سالفة الذكر.

وبخصوص كلية الصيدلة (بنين) بالقاهرة، تم قبول 256 طالب بحد أدنى 607 درجة بنسبة 93.38%، فيما تم قبول 350 طالبة بكلية الصيدلة (بنات) بالقاهرة بنفس النسبة المئوية سالفة الذكر.

وبالنسبة لكلية الهندسة بالقاهرة، أوضحت جامعة الأزهر أن تم قبول 637 طالب و 485 طالبة، حيث بلغت النسبة 90.92% بحد أدنى 591 درجة للطلبة والطالبات.

يذكر آن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي بلغت 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645.