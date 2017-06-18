تحويلات المصريين ترتفع 930 مليون دولار خلال نصف عام من التعويم

كتب – محمد سالمقال البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بقيمة 930.0 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من تحرير سعر صرف الجنيه وصرحت وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية الدكتورة نجلاء نزهى ، أنه في إطار متابعة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

كتب – محمد سالم

قال البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بقيمة 930.0 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من تحرير سعر صرف الجنيه

وصرحت وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية الدكتورة نجلاء نزهى ، أنه في إطار متابعة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي تسجيل إجمالي التحويلات 9.3 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/أبريل 2016/2017 مقارنة بنحو 8.3 مليار دولار بذات الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل نمو بلغ 11.1%

وجدير بالذكر ان بيانات شهر أبريل 2017 أظهرت تراجعاً طفيفاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.32 مليار دولار (مقابل نحو 1.36 مليار دولار خلال أبريل 2016)