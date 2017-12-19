تحويلات المصريين ترتفع إلى 2.2 مليار دولار خلال أكتوبر

محمد سالم ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2017 بمعدل ‏38.9% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016).وقال البنك المركزى فى بيان إن الزيادة تأتى كأحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.وأضاف :

محمد سالم



ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2017 بمعدل ‏38.9% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016).



وقال البنك المركزى فى بيان إن الزيادة تأتى كأحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وأضاف :”ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016/2017 ‏(أي خلال عام من تحرير سعر الصرف)‏ بمقدار نحو 4.0 مليار دولار لتسجل نحو ‏24.2‏ مليار دولار (مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق)”