تحويلات المصريين ترتفع إلى 2.2 مليار دولار خلال أكتوبر

محمد سالم
ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2017 بمعدل 38.9% لتسجل نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016).
وقال البنك المركزى فى بيان إن الزيادة تأتى كأحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وأضاف :”ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016/2017 (أي خلال عام من تحرير سعر الصرف) بمقدار نحو 4.0 مليار دولار لتسجل نحو 24.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق)”