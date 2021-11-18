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تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 21.4 مليار دولار خلال أول 8 شهور من العام

في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021
أحمد البطران 2:31 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 2:31 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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ارتفعت تحويلات المصرين العالملين بالخارج إلى 21.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بزيادة قدرها نحو 2 مليار دولار وبمعدل نمو 10.4% مقارنة بالفترة يناير / أغسطس 2020.

وصرح الدكتور عادل عبد العظيم -وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري – بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020).

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وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بجانب عوائد قناة السويس والسياحة والتصدير.

وارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.849 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2021، مقارنة بـ 40.825 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

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بقلم أحمد البطران

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