تحويلات المصريين بالخارج تسجل 12 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2022

كشف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر).

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر المركزي ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 25.5% ليسجل 8.9 مليار دولار.

وجاء ذلك الارتفاع نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار ملياري دولار إلى 9.6 مليار دولار مقابل 7.6 مليار انعكاسًا لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9 مليون دولار مقابل 494.5 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.