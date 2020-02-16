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تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل ملياري دولار خلال نوفمبر الماضي

سجلت 11.1 مليار دولار خلال 5 شهور.
سيد بدر 3:45 م, الأحد, 16 فبراير 20 3:45 م, الأحد, 16 فبراير 20

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ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 128.9 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل ملياري دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018، بنمو سنوي 6.8%.

وقال البنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 12.1%، خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة 1.2 مليار دولار.

وشهدت تحويلات المصريين المغتربين زيادات متتالية منذ تعويم العملة المحلية، ونجاح الدولة والبنك المركزي في احتواء السوق السوداء، التي كانت تجتذب جزء كبير من هذه التحويلات.

وسجلت التحويلات 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقابل 26.392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

كانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين، قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، و23 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، انخفاضًا من 25 مليار دولار في 2018 /2019.

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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