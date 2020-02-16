تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل ملياري دولار خلال نوفمبر الماضي

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 128.9 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل ملياري دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018، بنمو سنوي 6.8%.

وقال البنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 12.1%، خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة 1.2 مليار دولار.

وشهدت تحويلات المصريين المغتربين زيادات متتالية منذ تعويم العملة المحلية، ونجاح الدولة والبنك المركزي في احتواء السوق السوداء، التي كانت تجتذب جزء كبير من هذه التحويلات.

وسجلت التحويلات 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقابل 26.392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

كانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين، قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، و23 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، انخفاضًا من 25 مليار دولار في 2018 /2019.

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي.