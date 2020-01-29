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تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل 2.3 مليار دولار خلال أكتوبر 2019

ارتفعت 261 مليون دولار
سيد بدر 3:23 م, الأربعاء, 29 يناير 20 3:23 م, الأربعاء, 29 يناير 20

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قال البنك المركزي إن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار بمعدل سنوي 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018.

وأضاف في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو – أكتوبر2019 ارتفاعًا بنحو 1 مليار دولار بمعدل سنوي 13.4% لتسجل نحو 9.0 مليار دولار مقابل نحو 8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كانت تحويلات المصريين المغتربين قد سجلت 6.712 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري يونيو – سبتمبر 2019/2020، مقابل 5.91 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي بزيادة 803 مليون دولار، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات .

وانعكست زيادة التحويلات الجارية بجانب تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي على هبوط عجز ميزان الحساب الجاري ليقتصر على 1.4 مليار دولار مقابل ملياري دولار في الفترة المقابلة.

توقعات شركة فاروس لتحويلات المصريين بالخارج

وكانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنحو 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، ونحو 23 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، انخفاضًا من 25 مليار دولار في العام المالي في العام المالي 2018 /2019 .

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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