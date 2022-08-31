تحويلات المدارس التجريبية 2022.. الخطوات والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لإجراء تحويلات المدارس التجريبية 2022.. لنقل قيد الطلاب من مدرسة إلى أخرى عقب قبول طلب النقل الإلكتروني، حيث يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة المحول إليها الطلاب والتقديم له بالأوراق.

ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط تحويلات المدارس التجريبية 2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك وفقا للمواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تستعرض بوابة”المال” من خلال هذا التقرير خطوات تحويلات المدارس التجريبية 2022 والأوراق المطلوبة للطلاب الراغبين في نقل أوراقهم من مدرسة إلى أخرى.

تحويلات المدارس التجريبية 2022.. خطوات الحصول على النتائج

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في نقل قيد أبنائهم من كافة المراحل التعليمية من المدرسة تجربيبي إلى أخرى للعام الدراسي المقبل 2022-2023 اتباع خطوات تحويلات المدارس التجريبية 2022 التالية:-

الدخول عبر موقع تحويلات المدارس التجريبية 2022 التابع لوزارة التربية والتعليم (من هنا) https://etransferstud.emis.gov.eg/.

اختيار أيقونة التحويل بين المدارس.

كتابة بيانات الطالب الراغب في التحويل بالتفصيل.

تدوين بيانات ولي الأمر الراغب في نقل قيد أبنائه.

حصول ولي الأمر على موافقة المدرسة المحول إليها.

تحميل الأوراق اللازمة للتحويل بين المدارس.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

ويمكن الاستعلام عن طلب التحويل من خلال نفس الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم بإدخال البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لنقل قيد الطلاب من مدرسة إلى أخرى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لنقل قيد الطلاب من مدرسة إلى أخرى عقب قبول طلب النقل الإلكتروني حيث يتوجه ولي المر إلى المدرسة المحول إليها الطلاب والتقديم له بالأوراق التالية:

الأوراق المطلوبة في المرحلة الابتدائية ( استمارة قيد تخرج من مرحلة رياض الأطفال + أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر).

الأوراق المطلوبة في المرحلة الإعدادية (إثبات قيد + بيان نجاح للصف السادس الابتدائي + أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر).

الأوراق المطلوبة في المرحلة الثانوية ( استمارة النقل + إثبات قيد + بيان نجاح الطلاب في الصف الثالث الأعدادي + أصل شهادة ميلاد للطالب كمبيوتر).