تحويلات العاملين في الخارج ترتفع 200 مليون دولار

محمد سالمأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي، ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1% وبقيمة 200 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.وقال البنك المركزى في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة تأتي كأحد أهم نت

محمد سالم

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي، ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1% وبقيمة 200 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.

وقال البنك المركزى في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة تأتي كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو 2016/2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11.0 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

