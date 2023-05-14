تحول في وجهة طروحات شركات النقل من البورصة إلى مستثمر استراتيجي

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهم خطط وخطوات تنفيذ المشروعات الجديدة وموقف طرح شركات النقل وبالأخص”إم أو تي” ودمياط و بورسعيد لتداول الحاويات، فى حوار شامل مع الإعلامي أحمد موسى والذي تم عرضه في تمام الثامنة مساء أمس “السبت” عبر برنامج«على مسئوليتي» على قناة صدى البلد.

وأشار وزير النقل إلى طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، موضحًا تقدم تحالفات كبيرة متمثلة في الصندوق السيادي السعودي، والإماراتي إلى الاستثمار، حيث استحوذ الإماراتيين على نسبة 32% من الشركة بينما بلغت نسبة السعوديين 20%، وظلت الأغلبية بمقدار 48% للشركة القابضة للنقل البري والبحري.

توجيه شركات النقل إلى مستثمر استراتيجي

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع الإعلامي احمد موسى

وفي سياق متصل، كشف وزير النقل خلال حواره، عن استعداد الوزارة لتغيير توجه طرح كلا من شركة دمياط و بورسعيد لتداول الحاويات وشركة إم أو تي للإستثمار والتنمية والتيتعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، ليتم عرضهم أمام مستثمر استراتيجي نظرًا لكونهم مؤهلين لذلك.

وقال إنه طلب من مجلس الوزراء إعطاء فرصة للحصول على مستثمر رئيسي لتلك الشركات، مشيرًا إلى التفاوض الذي تم الموافقة عليه بشأن الإسكندرية لتداول الحاويات.

وأضاف أن المجلس وافق على التفاوض مع مستثمرين رئيسيين وشركات ذات خطوط ملاحية بدل من دخول شركة للإدارة فقط، مؤكدًا تفضيله بأن يمتلك الخط الملاحي شركة تشغيل ضمن تحالفه لكي يصبح الاستثمار أكثر كفاءة.

وذكرأن هناك عددًا من الشركات العالمية ذات الخطوط الملاحية تتأهب لدخولها في استثمار بعض شركات الموانئ في مصر، محددًا في حواره المسجل يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، أنه على مطلع الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن قدوم شركة ملاحية عالمية كبيرة في قطاع النقل البحري والملاحي.

وقال نصًا في هذا الإطار: “جايلي يوم السبت الشركة رقم واحد في الخطوط الملاحية، وعندنا دلوقتي شركة هاتشيسون معاها خطوط كبرىفي موانئ الدخيلة والسخنة”.

وكشف أنه سيتم قريبًا الإعلان عن مذكرة تفاهم لاستثمار جزء في ميناء دمياط ، وخط فيشركة بورسعيد بجانب دخول مستثمر رئيسي في ام أو تي، مشيرًا إلى قدوم الخط السويسريالخط الملاحي الأول عالمياً.

طرح 3 شركات في السكك الحديدية

أوضح المهندس كامل الوزير، أن هناك ثلاث شركات تم طرحهم تابعين لهيئة السكة الحديد مع وزارة التخطيط، و ذكر أن التعاون الأول مع

النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

ويذكر أن شركة فويست ألبين النمساويةإحدى كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها(ديزل – كهربائي)؛ ويصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو وتحتوي على 66 فرعًا على مستوى العالم ولديها 50 ألف موظف.

وذكر أن توقيع هذا التعاون يستهدف تطوير خط التشغيل المتواجد لإنتاج من 300 إلى 350 مفتاح في الشهر بالإضافة إلى مصنع جديدبإنتاج مماثل، وتابع: أن إجمالي الإنتاج الشهر حوالي 720 مفتاح وأن الاحتياج حوالي500 والباقي سيتم تصديره.

وقال في هذا الصدد: “عندي ورشة في العباسية تنتج المفروض 20 مفتاح في الشهر، المفتاح ده محتاج قضبان حديد لا تصنعفي مصر وفلنكات خشب غير موجودة في مصر.. لما مستشار النمسا كان هنا وقعنا معاهم إنشاء ورشة لإنتاج المفاتيح في مصر”.

ويذكر أن إنشاء رصيف 100 بميناءالدخيلة من خلال تحالف MSC وHPH وهو الخط الملاحي الأول عالمياً، وإدارة المحطة متعددة الأغراضتحيا مصر (55 – 62) بميناء الإسكندرية مع الخط الملاحي CMA – CGM ثالث خط ملاحي بالعالم.

وأكد وزير النقل أهمية العقد الذي تمتوقيعه في نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع، وتدريب العاملين المصريين عليها تحتإشراف خبراء من الشركة النمساوية، إضافة إلى التدرُج خلال عمليات التصنيع فياستخدام المكونات المحلية لتصل لأعلي نسبة من التصنيع المحلي بنهاية عملية التحديث للورشة.

وصرح وزير النقل أنه جاري عمل مصنعا لقضبان السكك الحديدية يقوم عليه جهاز الخدمة الوطنية في العين السخنة،موضحًا أنه سوف ينتج نصف مليون طن قضبان في العام، ذاكرًا أن سعر الطن 600 دولار بإجماليحوالي 300 مليون دولار.

وتابع: “المصنع ده كان يستورد معدات ومواد خام بالدولار.. لكن العقد انى هدفع بالجنيه المصري والشريك الأجنبي هياخد ماتم تدبيره بالدولار من الصادرات”.

وأضاف موضحًا أن الغرض من الطرح في البورصة يتمثل في جلب مستثمر لديه القدرة على الإدارة والتشغيل وتعزيز الأرباح،مستكملًا أن وزارة النقل تمكنت من الحصول على عقد إنتاج المفاتيح مع شركة “فاستالفير”.

قطاع نقل البضائع

تمثل الطرح الثاني في قطاع نقل البضائع عبر السكة الحديد، حيث فاز تحالف يضم شركتي «الغرابلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال»، بتولى مهمة إدارة وتشغيل قطارات البضائع بهيئة سكك حديد مصر بعدموافقة مجلس الوزراء خلال ديسمبر الماضي.

وقال وزير النقل عن قطاع نقل البضائع: “المفروض يكسب دهب لكنه بيخسر.. بدل ما قطاعنقل البضائع يخسر انا ادعمه واجيبله قطاع خاص.. ده بدل ما اروح البورصة”.

يشار إلى أن أسطول الهيئة يضم حاليًا100 جرار، ويغطى الكم المطلوب فى الوقت الحالى من البضائع، إلى جانب أنه يتم العملعلى تنفيذ برنامج لتحديث 81 جرارًا بالورش، فضلًا عن وجود 4500 عربة جاهزةللتشغيل.

وأوضح أن شركتي «الغرابلى» و«ثرى إيهإنترناشيونال» مسؤولين عن مرتبات وأجور العاملين بالقطاع بجانب تكاليف إهلاك السكةالحديد، مشيرًا أن الوزارة لها 20% من المكسب بجانب ضمان رواتب الموظفين وسداد اهلاك السكة وصيانة الجرارات.

ويشار إن التحالف سيتولى عملية الإدارة والتشغيل لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة لكن ببنود جديدة، علىأن يقوم بتنفيذ الصيانة الكاملة العربات والجرارات التى يستلمها بداية من 2023، معتحمله جميع أجور العاملين بقطاع نقل البضائع فى الهيئة حاليا.

والجديربالذكر أنه يوجد 11 صومعة غلال سيتمخدمتها من خلال خطوط البضائع، وهي صوامع «شبرا، وطنطا، وكفر الشيخ، وإمبابة، وبني سويف، والفيوم، وأبو راضي، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا».

كماتوجد مصانع السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية وأبو قرقاص، وجرحا، وقوص، وكومأمبو، فضلًا عن مصنع أسمنت العامرية فى حلوان، وخدمة شركات أبوقير للأسمدة، وأبوزعبل للأسمدة، وطلخا، وكيما، ومناجم السباعية، ومعامل تكرير البترول بالمكس، وحوشالبترول بفرز القاهرة، و عجرود بالسويس، ومستودع المنيا. الطرح الثالث “شركة ايبلا”.

وتضمن الطرح الثالث قطارات النوم واستحوذ عليها شركة إيبلا المملوكة للمهندس نجيب ساويرس،حيث ستقوم بإدارة القطاع بشكل مناسب أكثر من الحالي باعتبارها أفضل العروض المقدمة لإدارة قطارات النوم ، كماأنها ستدفع مرتبات 1200 موظف.

وأضاف كامل الوزير خلال لقاءه مع أحمدموسى، أنه لن يتم الإستغناء عن أي موظف في قطاع عربات النوم ، كما أن شركة إيبلا مصرستقوم برفع كفاءة وتجديد 140 عربة نوم على مستوى 10 قطارات.

وتابع: «شركة إيبلا مصر المملوكةللمهندس نجيب ساويروس ستقوم بدفع مبلغ مالي مقابل استهلاك السكة الحديد ، وستحصلوزارة النقل على 20 % من أرباح الشركة الخاصة مع تقديم خدمة جيدة للسياح والركاب».

وأوضح كامل الوزير، أن قطارات النوملخدمة المصريين والأجانب المسافرين إلى الأقصر وأسوان ، كما أن الشركة الخاصةستعمل على جذب السياح من كل دول العالم بهدف تنشيط حركة السياحة، موضحًا أن وزارة النقل ستحصل على 20 % من أرباح الشركةالخاصة لدعم قطارات الضواحي.

وأكد أن الشركة الخاصة سوف تدير المطعم والمطبخ الخاص بقطارات النوم، مشيرًا أن عرض شركة ساويرس تعد الأفضل ودخل مجلس الوزراء وأتصدق عليه وتم الموافقة عليه في مجلس الدولة.

إيرادات السكة الحديد تصل إلى 4 مليارات جنيه

أكد وزير النقل أنه يطرح الشراكة لأيمستثمر مصري أو عربي أو أجنبي لإدارة وتشغيل

بـ 6 قطارات تالجو و30 قطار روسي.

وأكمل أن القطاع الخاص يسهم في تقليل الخسائر في السكة الحديد وتقديم خدمة متميزة للراكب، كما أن مرتبات 50 ألف موظف وعامل في السكة الحديد تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا .

وأوضح أن إيرادات السكة الحديد تصل إلى 4 مليارات جنيه لذلك الهيئة توفر مرتبات الموظفين فقط بدون الصيانة أو تجديد،كما أنه يجب التفكير بأسلوب استثماري في إدارة السكة الحديد لرفع أعباء الديون عن الوزارة وتحسين الخدمة للراكب.

وأكمل: الأطروحات لم تتوقف وتحقق النجاح على أعلى مستوى، ولا بد من تأهيل الشركات للطرح في البورصة ولا يمكن أن يتمطرح الشركات الخاسرة.

وقال نصًا: “الطروحات ماشية وناجحة.. فيه مرحلة اسمها تأهيل.. تأهيل الشركة للطرح فى البورصة ده مش سهل.. يا اما بتطرح بالاسلوب اللي بقول عليه ده يفضل من وجهةنظري.. أنا عايز ابيع حصة لمستثمر بيفهم في الشغلانة لان ده إضافة ليا”.

وأشار الوزير إلى أن بيع حصة من أسهم الشركة للقطاع الخاص الذي يمتلك فكر متطور في المجال يحقق النجاح، كما أنه تم التعامل في أزمة مارينا سيدي عبد الرحمن وتم الاتفاق على منحها ترخيص محلي فقط لمدة 6 أشهر.