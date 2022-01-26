تحولات كبيرة فى سياسات الاستثمار لشركات التأمين بسبب فيروس

كشف تقرير بى فاينانس عن تتسبب جائحة Covid-19 ، بعد عامين ، في تحولات كبيرة في سياسات الاستثمار لشركات التأمين الكبرى

وأظهر تقرير المسح على إستثمارات شركات التأمين الذي صدر هذا الأسبوع عن كيفية عمل شركات التأمين على تحسين نتائج استثماراتها منذ مارس 2020.

وقالت بي فاينانس في ملاحظاتها إن هذه الخطوة هي “تحول كبير حيث لوحظ بعض التحولات الراسخة في فترة” ما قبل الجائحة “- مثل الابتعاد عن الدخل الثابت ونحو استراتيجيات الاستثمار” البديلة “والاستثمارات غير السائلة – في عصر “الوباء”.

مخاطر جديدة كالائتمان والاسهم

وقال تقرير بى فاينانس أن هناك إتجاهات جديدة أو متغيرة في مجالات أخرى ، بما في ذلك التعرض لمخاطر الائتمان ، ومخاطر الأسهم

واضاف أنه كان التنويع نحو فئات الأصول الجديدة اتجاهًا قويًا ومستمرًا ، ولكنه تغير في الشكل على سبيل المثال ،وجود تباطؤًا كبيرًا

في الايرادات الجدد إلى ديون الشركات الخاصة ، والتي كانت إلى حد بعيد الأكثر شيوعًا قبل إضافة محفظة للوباء ، و تسريع المصروفات على البنية التحتية.

كما شهدت مرحلة COVID-19 زيادة كبيرة في التركيز على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة

الوباء أثر على تغيير الاستثمارات منذ مارس 2020

وقال أقل من نصف المستجيبين “49٪” بقليل إن الوباء قد أثر على التغييرات في استثماراتهم منذ مارس 2020.

كما ارتفعت نسبة المهتمين بديون الأسواق الناشئة في ذلك الوقت من 49٪ إلى 62٪.

قال 61٪ إنهم يتوقعون إضافة المزيد من فئات الأصول إلى محافظهم الاستثمارية ،

بينما قالت النسبة نفسها إنهم يتوقعون تقليل تخصيص الدخل الثابت في الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

ومن المثير للاهتمام ، أن الغالبية “59٪” قالت إنها ستعزز عدد موظفيها في ESG في العام ونصف العام المقبلين ، أي أعلى بثلاث

عشرة نقطة مئوية من أولئك الذين زادوا عدد موظفيهم الاستثماري بين مارس 2020 وأيلول / سبتمبر 2021.

كان هناك أيضًا ارتفاع زيادة بنسبة 120٪ في أولئك الذين قالوا إنهم يدمجون عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاستثمار.

4 من كل 5 شركات تأمين تخطط للإستثمارات البديلة غير السائلة

وفيما يتعلق باتجاهات وتوقعات تخصيص الأصول قال التقرير أن أربعة من كل خمسة مشاركين تخطط لزيادة التعرض للاستثمارات

البديلة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ، مع وجود شركات تأمين أكبر في المقدمة.

كان هذا الاتجاه متسقًا ومتزايدًا ، قبل الجائحة وأثناءها. ومع ذلك ، فإن حقبة COVID-19 قد أحدثت تحولًا أوضح لصالح إضافة الأسهم

“زيادة بنسبة 37٪ ، وانخفاض بنسبة 15٪” ، على الرغم من أن هذا يبدو أنه ينخفض ​​في المستقبل

وأضافوا: “بالنسبة للدخل الثابت ، خفض 54٪ من شركات التأمين التعرض خلال فترة الوباء – وهو تسارع كبير في اتجاه ما قبل الجائح

ة “انخفض بنسبة 42٪” وأصبح أقوى في المضي قدمًا “يتوقع 61٪ انخفاضه”.

من المرجح أن تقوم شركات التأمين على الحياة بخفض مخصصات الدخل الثابت خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة (73٪) أكثر من الأنواع الأخرى “.

وشملت هذه دخل 3٪ فقط من المشاركين في حقوق الملكية في البنية التحتية خلال فترة ما قبل الجائحة “رفع المجموع من 33٪ إلى 36٪”

لكن 16٪ من شركات التأمين بدأت الاستثمار منذ مارس 2020 و 16٪ أخرى هي تخطط للقيام بذلك.

تباطأت الاتجاهات الأخرى بشكل ملحوظ: كان الدين الخاص للشركات هو الإضافة الجديدة الأكثر شعبية إلى المحافظ في مرحلة ما قبل الوباء ،

التقرير شمل 86 شركة تأمين من 20 دولة

مع تضاعف نسبة شركات التأمين التي تستثمر في فئة الأصول بين سبتمبر 2016 ومارس 2020 ، ومع ذلك فإن هذا القطاع لم يبق

سوى اجتذب عددًا صغيرًا من الوافدين الجدد خلال حقبة COVID-19 – على الرغم من أن نسبة كبيرة جدًا من غير المستخدمين يخططون للدخول “عندما يكون توقيت السوق جذابًا”.

من أجل استكمال تقريرها ، تحدثت بى فاينانس bfinance إلى 86 شركة تأمين من عشرين دولة في أكتوبر 2021.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة لهذه الشركات 65 تريليون دولار ، مع وجود أكثر من نصفها في أوروبا.

كما وجدت أن شركة التأمين المتوسطة لديها 10٪ أسهم و 7٪ عقارات و 8٪ بدائل.