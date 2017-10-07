تحميل وتفريغ 40.1 مليون طن بضائع بقناة السويس الجديدة خلال أغسطس

متابعات:قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة استقبل خلال أغسطس 2017 من اتجاه الجنوب "قناة السويس الجديدة"، 40.1 مليون طن بضائع تحميل وتفريغ فى مناطق مختلفة. وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السو

متابعات:



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة استقبل خلال أغسطس 2017 من اتجاه الجنوب “قناة السويس الجديدة”، 40.1 مليون طن بضائع تحميل وتفريغ فى مناطق مختلفة.





وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن مناطق التفريغ والتحميل فى القناة، من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة”، خلال شهر أغسطس 2017، عبرت بها 40 مليونًا 138 ألف طن بضائع، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر تفريغ 9 ملايين و787 ألف طن من اتجاه الجنوب، فيما شهدت منطقة شرق أفريقيا تفريغ مليون و89 ألف طن، ومنطقة الخليج العربى 8 ملايين و532 ألف طن، ومنطقة جنوب آسيا 4 ملايين و633 ألف طن، ومنطقة جنوب شرق آسيا 10 ملايين و845 ألف طن، كما شهدت منطقة الشرق الأقصى تفريغ 5 ملايين و77 ألف طن، وشهدت منطقة أستراليا 84 ألف طن خلال شهر أغسطس 2017.

وأشارت التقارير، إلى أن 5 ملايين و973 ألف طن تم تحميلها بمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، و5 ملايين و208 آلاف طن بمنطقة شمال البحر المتوسط، و4 ملايين 253 ألف طن بمنطقتى غرب وجنوب غرب المتوسط.