تحميل وتفريغ 312 سفينة بضائع بقناة السويس بحمولة 16.2 مليون طن

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 312 سفينة بضائع من الاتجاهين، خلال شهر يوليو 2017، بحمولة 16.2 مليون طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، وحتى أكثر من 150 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن؛ شهد من الشمال تحميل 38 سفينة بضائع صب بحمولة مليون و345 ألف طن، ومن الجنوب تحميل 17 سفينة بحمولة 577 ألف طن، وتفريغ 11 سفينة من الجنوب بحمولة 335 ألف طن، خلال شهر يوليو 2017.

وأشارت التقارير، إلى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن؛ شهد الشمال تحميل 75 سفينة بضائع بحمولة 5 ملايين و166 ألف طن، ومن الجنوب 38 سفينة بحمولة 2 مليون و212 ألف طن، وتفريغ 41 سفينة من الجنوب بحمولة 2 مليون و845 ألف طن فى يوليو 2017.