تحميل وتفريغ 312 سفينة بضائع بقناة السويس بحمولة 16.2 مليون طن

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 312 سفينة بضائع من الاتجاهين، خلال شهر يوليو 2017، بحمولة 16.2 مليون طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، وحتى أكثر من 150 ألف طن.
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن؛ شهد من الشمال تحميل 38 سفينة بضائع صب بحمولة مليون و345 ألف طن، ومن الجنوب تحميل 17 سفينة بحمولة 577 ألف طن، وتفريغ 11 سفينة من الجنوب بحمولة 335 ألف طن، خلال شهر يوليو 2017.
وأشارت التقارير، إلى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن؛ شهد الشمال تحميل 75 سفينة بضائع بحمولة 5 ملايين و166 ألف طن، ومن الجنوب 38 سفينة بحمولة 2 مليون و212 ألف طن، وتفريغ 41 سفينة من الجنوب بحمولة 2 مليون و845 ألف طن فى يوليو 2017.
وأوضحت التقارير، أنه فى نطاق الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن، شهد تحميل سفينتى بضائع صب من الشمال بحمولة 347 ألف طن، وتحميل 3 سفن من الجنوب بحمولة 229 ألف طن، بينما فى نطاق الحمولات أكثر من 150 ألف طن، تم تحميل 14 سفينة بضائع صب من الشمال بحمولة 2 مليون و510 آلاف طن، ومن الجنوب 3 سفن بضائع صب بحمولة 523 ألف طن، وذلك خلال يوليو 2017.