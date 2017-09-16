تحميل وتفريغ 224 سفينة بضائع صب بقناة السويس بحمولة 17 مليون طن فى أغسطس

وكالات:قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 224 سفينة بضائع صب من الاتجاهين، خلال شهر أغسطس 2017، بحمولة 27 مليون طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، وحتى أكثر من 150 ألف طن. وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قن

وكالات:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 224 سفينة بضائع صب من الاتجاهين، خلال شهر أغسطس 2017، بحمولة 27 مليون طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، وحتى أكثر من 150 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن؛ شهد من الشمال تحميل 46 سفينة بضائع صب بحمولة مليون و520 ألف طن، ومن الجنوب تحميل 23 سفينة بحمولة 718 ألف طن، وتفريغ 4 سفن من الجنوب بحمولة 107 آلاف طن، خلال شهر أغسطس 2017.

وأشارت التقارير، إلى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن؛ شهد الشمال تحميل 136 سفينة بضائع بحمولة 5 ملايين و166 ألف طن، ومن الجنوب 38 سفينة بحمولة 8 ملايين و969 ألف طن، وتفريغ 44 سفينة من الجنوب بحمولة 2 مليون و766 ألف طن وتفريغ 53 سفينة من الجنوب بحمولة 3 ملايين و778 ألف طن فى أغسطس 2017.

وأوضحت التقارير، أنه فى نطاق الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن، شهد تحميل 3 سفن بضائع صب من الشمال بحمولة 352 ألف طن، وتفريغ 3 سفن من الجنوب بحمولة 343 ألف طن، بينما فى نطاق الحمولات أكثر من 150 ألف طن، تم تحميل 10 سفن بضائع صب من الشمال بحمولة 2 مليون و842 ألف طن، ومن الجنوب 2 سفينة بضائع صب بحمولة 362 ألف طن، وذلك خلال أغسطس 2017.