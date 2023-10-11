تحليل: الحرب في الشرق الأوسط تقلب استراتيجية بايدن بالمنطقة رأسا على عقب

حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتمد على بقاء الشرق الأوسط هادئا نسبيا بينما تسعى بهدوء إلى تحقيق أهدافها السياسية الرئيسية هناك المتمثلة في التوسط لتحقيق انفراجة بين إسرائيل والسعودية واحتواء طموحات إيران النووية، بحسب وكالة رويترز.

لكن هذه الآمال تبددت عندما تسلل مقاومون من غزة واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت، مما أسفر عن مقتل المئات وخطف عشرات آخرين. وردت القوات الإسرائيلية بقصف أودى بحياة المئات في القطاع الساحلي وفرض حصار كامل عليه.

بعد تجنب التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يستعصي على الحل، يجد بايدن نفسه الآن مدفوعا إلى أزمة من المرجح أن تعيد تشكيل سياسته في الشرق الأوسط، وفي تحالف قد لا يشعر فيه بالارتياح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو.

إنه وضع محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية بالنسبة لرئيس يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، ويمكن أن تترتب عليه آثار كبيرة على أسعار النفط العالمية ويوجه موارد الولايات المتحدة واهتمامها بعيدا عما كان حتى الآن يمثل التحدي الأبرز في سياسته الخارجية ألا وهو حرب روسيا في أوكرانيا.

وجه هجوم حماس المفاجئ ضربة للجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق تطبيع تاريخي بين إسرائيل والسعودية ووضع عقبات أمام نهج واشنطن إزاء إيران، راعية حماس منذ فترة طويلة.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن محاولات إقامة علاقات بين العدوين القديمين إسرائيل والسعودية يمكن أن تنجو من الأزمة دون أن يصيبها أذى، لكن خبراء كثيرين يتبنون وجهة نظر أكثر تشاؤما.

وقال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في تناقض مع الخط الرسمي للحكومة الأمريكية “بكل بساطة، كل جهود التطبيع ستظل معلقة في المستقبل المنظور”.

الجمع بين أقوى حليفين لواشنطن في المنطقة

ورأت الإدارة الأمريكية في الجمع بين أقوى حليفين لواشنطن في المنطقة حصنا أشد مناعة ضد طهران ومنع تقدم الصين في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، إنه لن يذهب إلى حد القول إن محادثات التطبيع توقفت مؤقتا أو إنها أصبحت في مرتبة متأخرة، لكن تركيز واشنطن في الوقت الحالي ينصب على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتوقع مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن يتم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي في نهاية المطاف، لكنه قال “المسألة تتعلق بالتوقيت، وهل سيؤدي هذا لإغلاق النافذة لفترة معينة من الزمن؟ ربما، وربما لا”.

وقال جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات الوطنية الأمريكية، إن “الشارع العربي لن يدعم التطبيع بعد حرب واسعة النطاق دمرت فيها الضربات الإسرائيلية جزءا كبيرا من غزة”.

وأثارت الأزمة أيضا انتقادات جديدة لمساعي إدارة بايدن لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها لا تولي اهتماما كبيرا لمسعى الفلسطينيين لإقامة دولة لهم.

واتهم خالد الجندي، وهو مستشار سابق لفريق التفاوض الفلسطيني، إدارة بايدن بقيادة عملية تطبيع إسرائيلية سعودية تتغافل عن الفلسطينيين إلى حد كبير.

وقال الجندي، الذي يعمل الآن في معهد الشرق الأوسط “مثل هذا الإهمال هو أحد الأسباب وراء ما نراه”.