تحقيق «كيرة والجن» أعلى إيراد.. سابقة ستشجع المنتجين لتكرار نفس الخلطة السينمائية

حقق الفيلم السينمائي الجديد كيرة والجن نجاحا كبيرا الفترة السابقة ، حيث تخطت إيراداته 103 ملايين جنيه وبذلك يعتبر أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية حتى الآن .

وتفوق كيرة والجن حاليا على فيلم النجم كريم عبد العزيز الفيل الأزرق 2 الذي قدم منذ سنوات ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا وايرادات قياسية أيضا، وهو مايراه البعض سابقة أفرزتها غلاء أسعار التذاكر لكنها ستشجع المنتجين لتكرار نفس الخلطة السينمائية مجددا.

محمود قاسم : لايمكن إنكار أن فيلم كيرة والجن موضوعه جيد ومخرجه ومؤلفه مميزان

أعرب الناقد السينمائي محمود قاسم أنه في الماضي كان فيلم اللمبي للنجم محمد سعد حقق إ!يرادات مرتفعة للغاية ولو عرض حاليا كان سيحقق ارتفاع كبير في الإيرادات بسبب غلاء تذاكر السينما حاليا .

وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن فيلم كيرة والجن موضوعه جيد ومخرجه ومؤلفه مميزان ، موضحا أن الفيلم التاريخي الذي رصد هذه الحقبة الزمنية مثل 1919 تم استعراضها لأول مرة سينمائيا .

واستطرد قائلا أن الفترة القادمة قد يحرص كثير من منتجي السينما على تقديم أفلام سينمائية تمجد التاريخ المصري في فترات زمنية معينة.

وتمنى رؤية أفلام الفترة القادمة سينمائيا وفنيا منفذة بصورة مميزة عن الخديوي اسماعيل الذي بنى مصر الحديثة مع والده محمد علي ، بدلا من تقديمه في السينما سابقا بأفلام سطحية ليست لها قيمة ، ونتمنى أيضا عن البطل عبد المنعم رياض أو محمد نجيب وغيرها من الشخصيات الهامة تاريخيا في مصر .

رامي المتولي : الفيلم سيشجع منتجي السينما الفترة القادمة للإقبال على هذه النوعية

وقال الناقد الفني رامي المتولي إن فيلم كيرة والجن لم يكن متوقعا له أن يحقق هذا الرقم في حجم الايرادات أبدا ، لأنه فيلما سينمائيا تاريخيا طويلا مدته 3 ساعات وذك وقت طويل في العمل السينمائي بالنسبة للجمهور .

وأوضح أنه نفذ بمعايير فنية وليست تجارية مثل فيلم الفيل الأزرق 2 لكريم عبد العزيز فكان فيلما سينمائيا تجاريا وفنيا في نفس الوقت وصنع بصورة مميزة حقيقة .

وأكد المتولي أن كيرة والجن سبب نجاحه الكبير القصة لمؤلف ناجح كرواية وكذلك المخرج مميز مثل مروان حامد بالإضافة لشعبية كبيرة يتمتع بها صناع الفيلم النجمان احمد عز وكريم عبد العزيز في السينما المصرية خاصة .

ولفت أيضا إلى أن تحقيق الفيلم لهذا الرقم القياسي حاليا في الإيرادات ، سيشجع منتجي السينما الفترة القادمة للإقبال على هذه النوعية من الأفلام السينمائية ذات الميزانيات الضخمة إنتاجيا والتي تميل لطابع وطني إو تاريخي ، لكن ذلك يتطلب تصدي الدولة لهذه النوعية من الأفلام القوية والمهمة والضخمة فنيا وانتاجيا .

ماجدة خير الله :سيساهم في تشجيع المنتجين الفترة المقبلة في الجمع بين نجوم كبار معا

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله فقالت : أن تحقيق هذا الرقم الكبير في الايرادات لفيلم كيرة والجن ، سيساهم في تشجيع المنتجين الفترة المقبلة في الجمع بين نجوم كبار معا في أفلام سينمائية معا مثل الجمع بين نجمين كبار أمثال أحمد عز وكريم عبد العزيز في كيرة والجن .

وأضافت أن هذا النجاح الجماهيري الكبير أيضا يؤكد أن اتقان العمل الفني بصورة كبيرة يؤدي لتحقيق نجاح تجاري ضخم مثلما حدث مع فيلم كيرة والجن .

ونوهت إلى أن تقديم موضوعات تاريخية أمرا يجذب الجمهور في السينما ، لذلك يجب أن نرى أفلاما سينمائية الفترة القادمة تقدم لنا موضوعات تاريخية مختلفة ولاتقتصر السيناريوهات المقدمة على نمط الأكشن أو الكوميديا فقط .