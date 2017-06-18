تحقيقات موسعة في استهداف سيارة شرطة بالمعادي

كتبت - نجوى عبد العزيزقرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام فتح تحقيقات فورية وموسعة، في حادث استهداف سيارة أمن مركزي كانت تقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين، بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على جانب الطريق.وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء تحقيق الأدلة الج

كتبت – نجوى عبد العزيز

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام فتح تحقيقات فورية وموسعة، في حادث استهداف سيارة أمن مركزي كانت تقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين، بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على جانب الطريق.

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء تحقيق الأدلة الجنائية والمفرقعات، لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، لموقع الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه أثناء قيام السيارة بتبادل الخدمات الأمنية باتجاه مدينة نصر وطريق الأوتوستراد، أسفل الطريق الدائرى وأثناء العودة، وقع انفجار لعبوة ناسفة أسفل الكوبري الدائري، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة كان يجلس في منتصف كابينة السيارة التي كانت تقل 10 مجندين، وكان يجلس إلى يمينه النقيب أحمد إبراهيم عبد النبي “الضابط المصاب”.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث وقاموا بإجراء المعاينات اللازمة، وسماع شهود الواقعة.

