تحقيقات فيديو صدم سائق للافتة صيدلية بالجيزة: مريض وانتابه نوبة تشنجات

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات مقطع فيديو متداول إلكترونيًا عن اصطدام سائق سيارة ميكروباص بلافته إحدى الصيدليات في محافظة الجيزة والادعاء بأنه كان متأثرًا بتعاطي المخدرات.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد الصيدلية محل الواقعة.

وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع، مؤكدًا أن السائق مريض ويتلقى علاج، وأثناء سيره بالسيارة قيادته انتابته نوبة تشنجات.

وتابع: أن ذلك أدى إلى اصطدامه بلافته الصيدلية، ولم تحدث ثمة إصابات، ولم يتهمه بشىء وصرفه من المكان، ولم يحرر محضر بالواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حادث اصطدام سيارة ميكروباص بلافتة إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المخدرات.