تحقيقات «التعليم» تدين مدرسا و3 آخرين في واقعة «الشيشة»

كلف الدكتور طارق شوقى وزير التعليم بإجراء تحقيقًا في واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت تحقيقات وزارة التعليم أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل…

كلف الدكتور طارق شوقى وزير التعليم بإجراء تحقيقًا في واقعة وجود “شيشة” بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت تحقيقات وزارة التعليم أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.

وأدانت تحقيقات وزارة التعليم كل من (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة، و(أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب في جلبها للمدرسة.

كما أدانت التحقيقات (ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلي لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها في عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة في إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.

وشددت وزارة التعليم على كافة المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أي تجاوزات ومواجهة كافة الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.