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تحقيقات الأمن تكشف هوية المتحرشين بـ«فتاة المنصورة».. والقبض على 7 أشخاص

تراوحت أعمار المتهمين بين 18 إلى 20 عامًا.
أماني عوض 10:09 م, الخميس, 2 يناير 20 10:09 م, الخميس, 2 يناير 20

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كشفت أجهزة الأمن عن هوية مرتكبي واقعة التحرش بفتاة في المنصورة ليلة الإحتفال برأس السنة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحادث، وألقت القبض على 7 متهمين بينهم 6 طلاب تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 20 عامًا.

أقوال الفتاة

وأوضحت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الفتاة، طالبة من مواليد 1999، مقيمة بمدينة المنصورة، وخرجت مع صديقتها طالبة، مواليد 1999.

وقالت في أقوالها إنها أثناء سيرها بشارع الجمهورية بالمنصورة تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول، وقاموا بتصويرهما بالهواتف المحمولة.

وأشارت إلى أنه تدخل بعض المارة فى محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد منهم إلى أن تمكنت الثانية من الإنصراف من المكان وظلت المجنى عليها، وقام بعض الشباب بصرفها.

أنقذها فني صيانة

وتابعت: أنها استقلت سيارة مملوكة لفنى صيانة موبيليا، بعدما تمكنوا من إنقاذها من خلاله.

وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية بعض المتهمين.

6 طلاب وعامل أحذية وراء الواقعة

وألقت القبض على 7 منهم، 6 طلاب تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 سنة، عامل أحذية 20 سنة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضوا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان تحرش بفتاة بمدينة المنصورة ليلة رأس العام، تضمن صراخ إحدى الفتيات بين مجموعة من الشباب، أمام بوابة جامعة المنصورة بشارع الجمهورية، وقيام البعض الآخر بدفعها داخل سيارة للإنصراف.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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