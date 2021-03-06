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تحقيقات اعتداء محصل وسائق على سيدة: رفضت دفع الأجرة وكسرت زجاج الأتوبيس

ألقت حجرًا بعد نزولها آخر الخط.
أماني عوض 4:13 م, السبت, 6 مارس 21 4:13 م, السبت, 6 مارس 21

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توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى حقيقة ما تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اعتداء محصل وسائق أتوبيس على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية المذكورين، وتبين أنهما سائق بهيئة النقل العام، ومحصل بذات الهيئة -مقيمين بالإسكندرية.

وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، ثم استقلت إحدى الفتيات ورفضت دفع الأجرة المقررة، ونزلت في نهاية الخط مع باقي الركاب.

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وأضافا أنها ألقت حجرًا تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية، ولعلمهما كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة.

وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة، قاما بالبحث عنها والتصالح معها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.

كانت أجهزة المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية رصد تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” ، يتضمن اعتداء محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام، على إحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسب والشتم.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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