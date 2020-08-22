تحقق 12 فائدة.. لماذا تدعم وزارة النقل اشتراكات مترو الأنفاق؟

أعلنت وزارة النقل أمس عن بدء عمل اشتراكات مترو الأنفاق وفقا للتسعيرة الجديدة، ومع إتاحة 3 أنواع من الاشتراكات للركاب، بخلاف الطلاب، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وطالبت وزارة النقل، بشكل متكرر ركاب المترو، بضرورة استخراج اشتراكات مترو الأنفاق، مع تأكيدات من الشركة المصرية توفير الدعم الكافى.

دوافع الوزارة

1.وزارة النقل تستهدف من الاشتراكات توفير بدائل مدعمة ومنخفضة، بدلاً من شراء التذكرة ، وتبدأ من 5 جنيهات حتى 10 جنيهات للرحلة الواحدة في كافة الخطوط.

2.توسيع قاعدة المستخدمين للكارت الذكي فى إطار التخفيف عن الركاب، وتقبل فكرة زيادة الأسعار.

3.الاشتراكات تحقق استفادة متكاملة للركاب، وشركة المترو، لكن بآليات غير مباشرة.

4.عمل اشتراكات سيمكن شركة المترو من جميع أكبر حصيلة مالية فى أقل وقت ممكن.

5.من خلال الحصيلة المالية التي تجمعها شركة المترو، تستطيع خلال أيام قليلة التعاقد على قطع الغيار بسعر أقل من تعاقدها على نفس العقود بعد عام من الآن.

6.عوائد الاشتراكات يمكن شركة المترو من استخدامها في ودائع قصيرة المدى والحصول على عائد لتعويض فاروق قيمة التذكرة قبل الاشتراك.

7.استخدام الركاب اشتراكات سيخفف الزحام على الشبابيك ومن ثم عدم احتياج المترو لعمالة جديدة وتوفير نفقات.

8.الاعتماد على الكارت الذكي بدلا من التذكرة، يقلل فاتورة استيراد ورق طباعة التذاكر التى يتم شراؤها من فرنسا.

9.تقليل استخدام التذكرة في ماكينات الدخول والخروج، يزيد من العمر الافتراضي للماكينات وتقليل الصيانة الدورية.

10.اعتماد الركاب على الاشتراكات سيخف نسبة التعامل بالكاش، وتحقيق استراتيجية الشمول المالي في مرافق النقل.

11.الاشتراكات منظومة عالمية، والتوسع فيها يرفع من تصنيف الدول في مؤشرات تطور وسائل النقل الحكومية، ودليل جودة الخدمة.

12.استخدام الاشتراكات يمكن شركة المترو من تحقيق الحوكمة في الإيرادات وتقليل تعامل المستخدمين مع العاملين في الشبابيك.

تفاصيل الدعم المقدم

أعلنت وزارة النقل أن اشتراكات مترو الأنفاق الأول شهري بإجمالي 60 رحلة، تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%.

بينما تصل نسبة التخفيض لنفس الاشتراك للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 45.2%.

كما يصل التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25 محطة إلى 55%.

بينما تصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

والنوع الثانى من الاشتراكات الخاصة بالجمهور، ربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4%.

وتصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 50% كما يصل التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8%.

الأسعار الكاملة لاشتراكات مترو الأنفاق

قيمة اسعار اشتراكات مترو الأنفاق

سعر اشتراكات مترو الأنفاق

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق

بينما تصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

والنوع الأخير، اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاثة خطوط إلى 52.5%.

واشتراكات الطلبة الربع سنوي تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لعدد 8 محطات.

ويصل نفس الاشتراك لـ 97.4% للمرحلتين لعدد 16محطة.

وإلى 98.2% للثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

ونسبة التخفيض فى الاشتراكات الربع سنوي لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 98.5% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

وأكدت أن قيمة التذكرة العادية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشا.

اشتراكات كبار السن، بلغت نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لتصل إلى 92.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة.

الاشتراكات الربع سنوي الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى لعدد 8 محطات.

ويصل نفس الاشتراك إلى 75% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 78.9 ٪ للثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 72.2% لعدد 4 محطات لعدد 39 محطة.

قيمة اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق في سنة كاملة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق في 3 شهور

أماكن استخراج الاشتراكات

يبدأ عمل استخراج الاشتراكات بالمحطات التالية المذكورة ، من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

تتواجد فى الخط الأول بحلوان 11 منفذ استخراج اشتراكات مترو الأنفاق.

تضم المواقع محطات : “عين حلوان، والمعادى، ودار السلام، والزهراء”.

كما تضم محطات الخط الأول: أحمد عرابى، والشهداء، وحدائق الزيتون، وعين شمس، وعزبة النخل، المرج، المرج الجديدة.

عمل اشتراكات مترو الأنفاق في الخط الأول

مواقع استخراج الاشتراكات في الخط الثاني، في محطات :” كلية الزراعة، والمظلات، وروض الفرج، ومسرة، والشهداء”

كما تضم العتبة، والدقي، وجامعة القاهرة، والجيزة، والمنيب.

عمل اشتراكات مترو الأنفاق في الخط الثاني

في الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور التبادلية، وهليوبوليس، و العباسية، والعتبة”.