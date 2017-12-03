تحفيز الطلب على الاستثمار في البورصة أبرز أهداف 2018

إيمان القاضي:



كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن خطة إدارة البورصة فى الفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور، أولها تحفيز جانب الطلب على الاستثمار فى البورصة عبر الترويج للسوق، وعقد اجتماعات مكثفة مع جمعيات رجال الأعمال للتوعية بسبل التعامل فى السوق، ما سيصب بدوره فى زيادة قاعدة المتعاملين.



وأكد فريد أن البورصة تعمل أيضا على عقد اجتماعات مع مؤسسات مالية أجنبية، خاصة الآسيوية؛ بهدف إبراز الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وما استتبعها من تداعيات إيجابية على سوق المال بغرض زيادة الوزن النسبى للسوق المحلية بمحافظ تلك المؤسسات.



وأشار إلى أنه من ضمن محاور خطة البورصة أيضا استحداث أدوات جديدة على السوق، ومن ثم يتم دراسة بعض الملفات بالتعاون مع جمعية الأوراق المالية «أكما»، من ضمنها ملف آلية صانع السوق، موكدًا أنه تم دراسة التجارب العالمية المطبقة بهذا الصدد، وتم وضع تصور وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده.



وتابع: كما تم دراسة ملف بورصة السلع للسعى لإطلاقها خلال الفترة المقبلة علاوة على آلية الاقتراض بغرض البيع– الشورت سيلينج- والتى تم مناقشتها مع اللجنة الاستشارية لسوق المال، كما قامت شركة مصر المقاصة بإعداد بعض المقترحات الخاصة بها وجار مناقشة الأمر، تمهيدا للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن البورصة انتهت من وضع البنية التكنولوجية الخاصة بالآلية.



وقال رئيس البورصة المصرية، إن المستهدف هو قصر التعامل بآلية الشورت سيلنج على الأسهم النشطة التى تتسم بالعمق، والتى لديها حجم تعاملات كبير، فى ظل كونها آلية جديدة على السوق.



وكشف أنه سيتم إدخال بعض التعديلات الخاصة بالشراء الهامشى والتى تتعلق بالسماح بتفعيله على وثائق صناديق المؤشرات لتنضم للقائمة ب، مؤكدا أنه تم اعتماد الأمر من الهيئة الرقابة المالية.



أما ما يخص بورصة النيل، فأوضح أن أهدافه فيما يتعلق بهذه السوق الناشئة تتمثل فى إلزام شركات الرعاة بتقديم خدمات البحوث للشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن متابعة درجة استفادة الشركات من السوق كمنصة تمويل عبر إجراء عمليات زيادات رءوس أموال.

