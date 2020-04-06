تحفظات لدى «مجلس الوزراء» بشأن استثناء فروع السلاسل في «المولات» من قرار الغلق

علمت “المال” من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء لديه بعض التحفظات على مطالب السلاسل التجارية بفتح فروعها المتواجدة داخل المراكز التجارية الكبري والمولات .

وقالت المصادر لـ”المال”: “الحكومة أصدرت قرار بإغلاق كافة المراكز التجارية الكبري والمولات أمام الجمهور وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن تحفظات مجلس الوزراء تتلخص أن فروع السلاسل التجارية داخل المولات لن تكون مؤثرا بشكل كبير على احتياجات المستهلكين.

وتابعت المصادر: “يمكن استبدال فروع السلاسل المتواجدة في المراكز والمولات ، بالفروع الأخري لنفس تلك السلاسل المتواجدة خارج المراكز التجارية والمولات”.

كانت عدد من السلاسل التجارية الكبري تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إلى مجلس الوزراء بشأن استثناء الفروع التابعة لهم في المراكز التجارية والمولات من قرار الغلق الكامل .

في حين أن مجلس الوزراء أصدر قرار أن فروع السلاسل التجارية خارج المولات يتم معاملتها مثل محال المواد الغذائية والمخابز والسوبر ماركت والصيدليات والمستثناه من قرار الغلق .

يذكر أن الحكومة أصدرت قرار تطبيق حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلي إغلاق كامل لكافة المنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية ، والفنادق والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية والمولات .