تحفظات الجهات الرقابية وراء فشل صفقة ريكاب – دجلة العقارية

شريف عمرعلمت "المال" من مصادرها، أن تحفظات الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال، بجانب طول الإجراءات وتباطؤها، السبب الرئيسى وراء إتمام التحالف الاستراتيجي بين شركتى "ريكاب" للاستثمارات المالية، و"وادى دجلة" للتنمية العقارية.وقالت مصادر مقربة من التحالف، إن المفاوضات بين الطرفين توقفت منذ ف

شريف عمر

علمت “المال” من مصادرها، أن تحفظات الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال، بجانب طول الإجراءات وتباطؤها، السبب الرئيسى وراء إتمام التحالف الاستراتيجي بين شركتى “ريكاب” للاستثمارات المالية، و”وادى دجلة” للتنمية العقارية.

وقالت مصادر مقربة من التحالف، إن المفاوضات بين الطرفين توقفت منذ فترة طويلة، ولم يتم الإعلان عنها إلا منذ أيام قليلة مؤخرًا، بسبب تحفظات الجهات الرقابية بسوق المال حول آلية تنفيذ التحالف، الذي سينتج عنه أن تصبح وادى دجلة المساهم الأكبر فى ريكاب، وانتقال كامل أصول وادى دجلة العقارية للقيد فى البورصة.

جدير بالذكر أن ريكاب، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أعلنت أغسطس الماضى، عن تفاوضها مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، للدخول تحالف إستراتيجي تستحوذ من خلاله ريكاب على أسهم وادي دجلة للاستثمار العقاري، عبر زيادة رأس مال الأولى، وسيتم زيادة رأسمال “ريكاب” بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل مبادلة الأسهم المستحوذ عليها بنسبة 99.9% من شركة وادي دجلة العقارية.

وأعلن مجلس ريكاب موافقته على تقرير القيمة العادلة المعد لأسهمها من شركة “فينكورب” للاستشارات المالية، عند 11 جنيها، كقيمة الإصدار التي ستصدر بها أسهم الزيادة على أساسها ستتم المبادلة في حالة موافقة الجهات الرقابية، فيما كانت ستبلغ القيمة الدفترية لريكاب 3.5 مليار جنيه.

وفقًا لمبادلة الأسهم المذكورة، كانت حصة مساهمي وادي دجلة للتنمية العقارية ستبلغ 74% من الأسهم بعد الاستحواذ وستنخفض نسبة مساهمي ريكاب الحاليين إلى 26%.

وقالت مصادر مقربة من وادى دجلة العقارية، إن الأخيرة أغلقت ملف الاندماج مع ريكاب بعد الاتفاق مع مساهمى الاخيرة، وتركز على استكمال مشروعاتها العقارية المختلفة، وستطلق حملة إعلانية فى شهر رمضان المبارك، للترويج للوحدات السكنية بالمشروعات المختلفة.

وتأسست شركة وادي دجلة في عام 2004، وتمتلك أراضي ومشروعات في العين السخنة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والغردقة ومرسى علم، ولديها 17 مشروعًا عقاريًا وسياحيًا، ويبلغ رأسمال ريكاب المقيدة في البورصة المصرية 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات، وحققت قفوة فى أرباح الربع الأول من العام الحالى، لتسجل 45.6 مليون جنيه مقابل 4.4 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام الماضى.