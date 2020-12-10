“تحظى بشعبية كبيرة”.. العال الإسرائيلية تدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى المغرب

قالت شركة العال الإسرائيلية للطيران أنها تدرس إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب.

وجاء إعلان “العال” بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي عن موافقة المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وحسب رويترز، قالت شركة العال إنها تدرس إمكانية إقامة رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، مضيفة في بيان أن مثل هذه الرحلات “ستحظى بشعبية كبيرة بين العملاء الإسرائيليين”.

وكان ترامب قد أعلن أن المغرب وافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وفي تغريدة الأولى، قال ترامب إنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأضاف أن اقتراح المغرب “الجاد” و”الواقعي” و”الصادق” بتوفير الحكم الذاتي للصحراء الغربية هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار.

وفي تغريدة لاحقة، قال ترامب إن المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777 “ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية”.

وفي المقابل، قال ترامب في تغريدة أخرى إن “صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.