«تحط فلوس تطلعلك سبيكة».. المصيلحي يكشف تفاصيل ATM الدهب

كشف الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية تفاصيل إطلاق أول ماكينةATM لبيع الذهب، مؤكداً أنها تدعم سياسات التحول الرقمي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM .

ولفت إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .



وأضاف في مداخلة تليفونية برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :”ستكون متاحه في المولات وجرى تدشين نظام تأمين قوي”.



وتعليقاً على أسعار الذهب في السوق المحلي قال : ” أسعار الذهب الحالية عادلة لارتباطه بالسوق العالمية وهو يتحرك مرافقاً لسعر الدولار العالمي بالمللي لكن قبل عام كانت الأسعار مبالغ فيها لدرجة أن مصر كان سعر الذهب بها أعلى من أي مكان في الخارج لكن بعد مبادرة زيرو جمارك للقادمين من الخارج تغير الأمر”.