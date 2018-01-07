تحطم مقاتلة للقوات الجوية السعودية في اليمن

رويترز قالت وكالة الأنباء السعودية إن مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية التي تقاتل حركة الحوثي في اليمن تحطمت اليوم بسبب عطل فني أثناء قيامها بعمليات عسكرية. وقال البيان السعودي إن المقاتلة تحطمت في منطقة عمليات. وأضاف أن التحالف بقيادة السعودية…

رويترز



قالت وكالة الأنباء السعودية إن مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية التي تقاتل حركة الحوثي في اليمن تحطمت اليوم بسبب عطل فني أثناء قيامها بعمليات عسكرية.

وقال البيان السعودي إن المقاتلة تحطمت في منطقة عمليات. وأضاف أن التحالف بقيادة السعودية قام بعملية خاصة لإجلاء الطيارين اللذين نجيا من الحادث.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي: ”في تمام الساعة الثالثة والأربعين دقيقة بعد ظهر يوم الأحد تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات“.

كانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي المسلحة قالت في وقت سابق إن قوات الحوثي أسقطت المقاتلة في محافظة صعدة مشيرة إلى أنها بريطانية الصنع من طراز تورنيدو.