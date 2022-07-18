تحضيرًا لمواجهة الأهلي.. فيريرا يستدعي رباعي فريق الأمل للمشاركة في مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تصعيد رباعي فريق الأمل، حسام أشرف مهاجم فريق 2001، وعبدالرحمن حمادة الفيومي جناح فريق 2003، ومحمد حمدي مدافع فريق2000 وأدهم محمود الخواجة مهاجم 2001؛ للمشاركة في المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

يأتي ذلك وفقًا للاستراتيجية الموضوعة من قبل فيريرا وأسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد، للاستعانة بأفضل العناصر من فريق الأمل للتواجد مع الفريق الأول.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأحد بعد الفوز على غزل المحلة، حيث خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في المباراة، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال.

ووضع فيريرا برنامجًا خاصًا لهؤلاء اللاعبين للاستشفاء، مع أداء بعض التدريبات بالكرة خلال المران، وشارك في هذه الفقرة محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وأشرف بن شرقي، وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله نيمار، بجانب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي.

وخاضت المجموعة نفسها تقسيمة فنية مصغرة بشكل خفيف باستخدام مرميين صغيرين ، حيث يتم التمرير حتى الوصول لكل مرمى في أسرع وقت.