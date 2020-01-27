تحضيرية الإتحاد العربي تناقش ترتيبات المؤتمر العام لمناقشة تحديات عصرنة التأمين

في إجتماعها أمس الأحد

عقدت اللجنة التحضيرية العليا، للمؤتمر الثالث والثلاثون، للإتحاد العربي للتأمين”GAIF” إجتماعًا ، أمس الأحد، بمقر الإتحاد بالجزائر العاصمة، لمناقشة الترتيبيات والتحضيرات المرتبطة بتنظيم المؤتمر.

وناقشت اللجنة، والتي تضم شركات التأمين الجزائرية، البرنامج الثقافي للمؤتمر والبنود اللوجيستية المرتبطة به، كالرعايات وأماكن إقامة المشاركين ووسائل النقل.

تعرف علي أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 33

تضم اللجنة التحضيرية العليا، كل من، يوسف بن ميسية ، مديرعام للشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT ، رئيسًا لللجنة ، ، وعضوية كل من محمد السبع، مدير عام شركة الجزائرية لإعادة التأمين CCR ، و علي وازان، أمين عام الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين UAR ، بالإضافة الي شكيب أبوزيد، أمين عام الإتحاد العام العربي للتأمين GAIF.

حضر الإجتماع، إبراهيم كسالي، رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين.

وهران الجزائرية تستضيف مؤتمر تحدي عصرنة التأمين العربية

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر ، بمركز المؤتمرات في مدينة وهران بالجزائر في الفترة من 11 إلي 14 من شهر أكتوبر المقبل ، تحت شعار “تحدي عصرنة صناعة التأمين العربية”.

ويهدف الاتحاد بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.

القاهرة مقرًا دائمًا للإتحاد العام العربي للتأمين

ويتخذ الاتحاد – منذ تأسيسه عام 1964 – مدينة القاهرة بمصر، مقرا دائما ، وتم توقيع اتفاقية المقر و صدر بذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 214 لسنة 1995 و الذى وافق عليه مجلس الشعب المصري بتاريخ 31/12/1995 و تم نشره في الجريدة الرسمية بقرار وزير الخارجية المصرية رقم 8 لسنة 1996 تاريخ 24/1/.1996.

وإنتخبت الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وإعادة التأمين “GAIF”، المغربي “شكيب أبوزيد” أمينا عاما للاتحاد للدورة المقبلة (2020/2024).

ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين ، أعضاء الإتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين 336 شركة ، ممثلين لـ 20 دولة عربية.