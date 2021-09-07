تحضيرات أفلام «عمهم» و«كيرة والجن» و«الجواهرجي».. إيرادات فنية ستشعل منافسة الكبار

يسعى أغلب نجوم السينما المصرية المعروف عنهم بتصدرهم للإيرادات بدور العرض خلال السنين الماضية ، لتقديم جرعة دسمة من الأفلام السينمائية الجديدة للجمهور ، وذلك بعد نجاح أفلامهم الاخيرة وتصدرها لشباك التذاكر .

ومنهم الفنان محمد هنيدي الذي يقوم حاليا بتحضير فيلمه الجديد الجواهرجي ، وتشاركه بطولته منى زكي، وإخراج إسلام خيري.

وحقق هندي في فيلمه النمس والأنس نجاحا كبيرا ووصلت إيراداته 31 مليون جنيه في فترة قصيرة .

كما يقدم أيضا أحمد عز فيلم كيرة والجن ويشاركه بطولته كريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد عن رواية تحمل اسم الفيلم ذاته، بعد أن حقق فيلمه العارف نجاحا كبيرا ووصلت إيراداته أكثر من 50 مليون جنيه .

كما يعود الفنان محمد إمام للسينما بفيلم عمهم انتاج أحمد السبكي ، ويسعى إمام فيه لتقديم جرعة كبيرة من مشاهد الأكشن والإثارة ليحقق به نجاحا كبيرا مثل آخر أفلامه التي قدمها منذ عامين لص بغداد والذي تصدر به الإيرادات .

ويسعى كل فنان من الثلاثة للتحضير لفيلمه الجديد بصورة جيدة ، حيث يقوم محمد إمام بالخضوع لتدريبات بدنية قاسية في الجيم منأاجل الظهور بشكل جديد في فيلمه عمهم.

كما يظهر أحمد عز بشكل مختلف في فيلمه القادم كيرة والجن حيث ينتهي العمل لحقبة زمنية قديمة يقدمها عز لأول مرة في مشواره الفني ويتطلب منه ذلك الظهور بشكل معين في الفيلم .



نادر عدلي : المخرجون هم أبطال هذه الأفلام السينمائية ويسهمون في تقديم النجوم بصورة مختلفة

يرى الناقد الفني نادر عدلي أن بطل العمل أو الفيلم السينمائي لم يعد هو العنصر الأهم في نجاح العمل ، بل أصبح هناك عناصر مختلفة مثل المخرجين.

وأوضح أن المخرجين هم الذين يحددون شكل العمل وصورته على الشاشة مثل أحمد نادر جلال وبيتر ميمي فهم الأبطال الحقيقيين لأفلام أحمد السقا وهنيدي وغيرهم ، حتى لو كان البطل له حضورا وجذبا جماهيريا مثل هؤلاء النجوم .

واستدرك: “لكن الأهم كيف سيتم تقديم هؤلاء النجوم للجمهور في أفلامهم واللوك الذي سيظهرون به ، ومن سيساعدهم في تحقيق الصورة التي يرغبون في تقديمها لجمهورهم في أفلامهم السينمائية القادمة ، سواء محمد إمام أو أحمد عز أو محمد هنيدي وغيرهم”.

فايزة هنداوي : كلما اهتم الممثل بتطوير أدواته الفنية توحد مع الشخصية الجديدة

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن معنى اهتمامهم بتحضير الشخصية التي سيقدمونها في أفلامهم السينمائية القادمة سواء محمد أمام أو أحمد عز أن هناك اهتماما كبيرا منهم لتقديم أعمال سينمائية رائعة للجمهور .

وأشارت إلى أنه أيا كان شكل التحضيرات لهذه الأفلام ، سواء بممارسة تمارين رياضية قاسية بالجيم ، أو تغير الشكل تماما بالنسبة لأحمد عز في كيرة والجن ، فذلك سيساهم في تجسيدهم لأدوارهم بدقة شديدة .

وقالت “كلما اهتم الممثل بتطوير أدواته الفنية من عمل فني لآخر ، ومذاكرة الشخصية جدا والتمكن من مفاتيحها سواء بالشكل أو مضمون ماتقدمه هذه الشخصية ، فإنه يحقق بذلك التوحد مع هذه الشخصية الجديدة ويظهر ذلك بقوة على الشاشة”.