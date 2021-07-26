الإسكندرية

تحصين 450 رأس ماشية وإزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز المحمودية

نفذت محافظة البحيرة إزالة ٤ حالات تعد على الأراضى الزراعية في المهد بقرية أريمون على مساحة ٥٠٠ م٢ عبارة عن شدات خشبية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وقوة من مركز الشرطة
السيد فؤاد 2:34 م, الأثنين, 26 يوليو 21 2:34 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من عقبات مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات.

أسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس علي زيد عن متابعة أعمال المركز التكنولوجي وسير العمل وكذلك متابعة استقبال طلبات المواطنين والتأكيد على حسن التعاون مع الجميع.

كما تمت متابعة أعمال المقلب الوسيط التابع للوحدة المحلية ومتابعة التزام حركة سير سيارات نقل القمامة إلى المقلب الرئيسي بمدينة إدكو، وتفقد أعمال ورشة الصيانة ومتابعة سير العمل وأعمال الصيانة اللازمة للمعدات من أعمال غسيل ودهانات وإصلاحات لازمة، بالإضافة إلى زيارة لقرية سرنباي ومتابعة الانضباط الإداري داخل القرية ومقر الوحدة الصحية بالقرية والانضباط الإداري من العاملين والأطباء وطاقم التمريض.

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كما تم تفقد مركز الخدمات الاجتماعية بالقرية ومكتب البريد وتواجد طاقم العمل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، وإزالة ٤ حالات تعد على الأراضى الزراعية في المهد بقرية أريمون على مساحة ٥٠٠ م٢ عبارة عن شدات خشبية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وقوة من مركز الشرطة .

كما قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية اليوم برش قرية شدرشة التابعة لقرية فيشا ، وتحصين ٤٥٠ رأس أبقار وجاموس ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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كما تم رفع ما يزيد عن ١٦٥ طن تراكمات بنطاق المدينة والوحدات المحلية القروية، إلى جانب حملة نظافة للمستشفى العام من الداخل والخارج وكذلك منطقة المعهد الدينى بالمدينة ونقلها للمقلب الرئيسي بمدينة إدكو، وصيانة ٢٨ كشاف ضمن الأعمال اليومية للصيانة بنطاق المركز وصيانة محول الإرشاد بالتنسيق مع هندسة كهرباء المحمودية.

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بقلم السيد فؤاد

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