تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 312 ألفا و667 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها ” مليون و245 ألفا و586 رأس أبقار، 625 ألف رأس جاموس، 374 ألفا و59 رأس أغنام، 68 ألفا 18 رأس ماعز” حتى 16 أغسطس 2021.



وأشار التقرير إلى تحصين 2 مليون 145 ألفا و991 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها ” مليون و103 آلاف و82 رأس أبقار، 614 ألفا و564 رأس جاموس، 358 ألفا و664 رأس أغنام، 67 ألفا و241 رأس ماعز، 2440 رأس جمال” حتى 16 أغسطس 2021 .

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.