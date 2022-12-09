تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من د. عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و 97 ألفا و512 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 7 ديسمبر الجاري.

وتحصين حوالي مليونا و978 ألفا و 545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال حتى يوم 7 ديسمبر الجاري أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 5912 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 59 ألفا و770 رأس ماشية.