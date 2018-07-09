تحصيل 53.7 % فقط من حصيلة ضرائب العام المالي الماضى في 8 أشهر

مها أبوودنقامت مصلحة الضرائب بتحصيل 53% فقط من جملة حصيلة الضرائب المستهدفة فى موازنة العام المالى المنصرم 2017/2018، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، ليصبح عبء تحصيل باقى الحصيلة موزعا على الأربعة أشهر الأخيرة من العام.وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، أن حجم الضرائب المحصلة خلال ال

مها أبوودن

قامت مصلحة الضرائب بتحصيل 53% فقط من جملة حصيلة الضرائب المستهدفة فى موازنة العام المالى المنصرم 2017/2018، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، ليصبح عبء تحصيل باقى الحصيلة موزعا على الأربعة أشهر الأخيرة من العام.

وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، أن حجم الضرائب المحصلة خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالى المنصرم 2017/2018، بلغت 354.1 مليار جنيه مقابل 226.2 مليار جنيه تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017 ، وهو ما يمثل نحو 53% من جملة المستهدف تحصيله على مدار العام كله والذى يبلغ 603.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان أعلن الخميس الماضى أنه سيعلن الحصيلة الضريبية لختام العام المالى المنصرم نهاية الشهر الجارى.

ووفق التقرير، بلغت حصيلة ضريبة الدخل خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المنصرم نحو 105.7 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة ضريبة المبيعات نحو 82.7 مليار جنيه.

