تحصيل 5 ملايين و521 ألف جنيه فرق ضرائب على النولون البحرى بجمارك السويس

وكان الفحص بهدف التأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري، طبقًا لمنشور تعريفات رقم 27 لسنة 2020.

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتعليمات الأستاذ الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والتكليفات الصادرة من الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة الأستاذ أحمد يوسف أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت إدارة المراجعات برئاسة الأستاذ زكريا بغدادي، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الأستاذ أحمد الشيمى مدير الإدارة بالتفتيش العام، والأستاذة ماجدة إبراهيم كبير باحثين بإدارة الحجز الإدارى والإدارة العامة للمنافذ الجمركية بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة مأمورية السويس- بفحص ومراجعة مستندات النولون البحرى لعدد (56) بيانًا جمركيًّا خاصة بـ7 شركات لصنف زيوت نخيل تم الإفراج عنها من جمرك الأدبية خلال شهر يوليو سنة 2020.

وكان الفحص بهدف التأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري، طبقًا لمنشور تعريفات رقم 27 لسنة 2020.

وكذلك بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية المؤرخ فى 28/ 6/ 2020، فتبيّن استحقاق مبلغ 5 ملايين و521 ألفًا و881 جنيهًا، وتم تحصيل المبلغ بالكامل.