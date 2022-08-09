تحصيل 3.5 مليون جنيه ضريبة ملاهي بالساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى

قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي إنه تم تحصيل ضريبة الملاهي عن الحفلات والعروض والأنشطة التي أقيمت بمدينة العلمين والضبعة بالساحل الشمالي، إذ تحرص مصلحة الضرائب العقارية على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم المراقبة الميدانية التي تتولاها المأموريات على الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي خاصة الحفلات الكبرى.

ولفت فوري إلى أن إجمالي متحصلات ضريبة الملاهي بالساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى فقط بلغ 3.5 مليون جنيه.

فرض 5% من مقابل الدخول لعروض الأفلام والأوبرا والبالية



وأوضح أنه وفقا لقانون ضريبة الملاهي يتم فرض 5% من مقابل الدخول لعروض الأفلام والأوبرا والبالية، والسيرك وحفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية، و 10% من مقابل الدخول لعروض دور المسرح، وحدائق الملاهي، والحفلات العامة في النوادي، والألعاب الميكانيكية والكهربائية، والألعاب السحرية.

وفرض 20% من مقابل الدخول لعروض الأفلام الأجنبية، وسباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحلات صيد الحمام، و25% من مقابل دخول حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى، و30% من مقابل الدخول للحفلات التى تقام بصالات الديسكو بالفنادق والكازينوهات وغيرها.