اقتصاد وأسواق

تحصيل 3.2 مليار جنيه من التهرب الضريبي وسرقة الكهرباء خلال أسبوع

ضمن حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية.
أماني عوض 5:21 م, السبت, 13 يونيو 20 5:21 م, السبت, 13 يونيو 20

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سجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة وسرقة التيار الكهربائي، ما قيمته نحو 3.2 مليار جنيه، بعد ضبط آلاف القضايا ضمن حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 1223 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 3 مليارات و169 ملايين و354 آلاف و917 جنيهًا. وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأوضحت النشرة أن القضايا جاءت كالتالي: 182 قضية ضرائب عامة، 63 أخرى تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 78 بمجال الجمارك.

إضافة إلى 11 قضية بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 120 حالة تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 199 قضية تحري مدين ولجان فحص، وتنفيذ 552 حكمًا قضائيًا.

وضبطت 10 قضايا بمجالات مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة، إتجار بالنقد الأجنبي، توظيف أموال، 8 أخرى إختلاس مال عام، احتيال مصرفي، غسل أموال، احتيال عبر الإنترنت.

وبلغت أعداد قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، 69424 بقيمة إجمالية بلغت 43 مليونًا و205 آلاف و362 جنيهًا.

وتمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ من إحباط 13 قضية تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، و54 أخرى متنوعة، أبرزها: جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.

وكشفت شرطة الآثار والسياحة، 616 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: حفر وتنقيب عن الآثار، قضايا ومخالفات شركات سياحية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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