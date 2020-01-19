تحصيل 2.1 مليار جنيه من التهرب الضريبي والأموال العامة بأسبوع (جراف)

ضبطت أجهزة الأمن 8 قضايا اختلاس وإضرار بالمال العام، وكسب غير مشروع، غسل أموال، احتيال مصرفي، إضافة إلى قضية إتجار في النقد الأجنبى.

سجلت المبالغ المالية المحصلة من التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال الأسبوع الماضي، قيمة إجمالية 2 مليار و127 مليونًا و154 ألفًا و669 جنيهًا، بعد ضبط 1166 قضية، ضمن نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الفساد، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

التهرب الضريبي

وبلغ عدد قضايا التهرب من الضرائب على القيمة المضافة 68، إضافة إلى 43 أخرى بمجال الجمارك، 137 قضية ضرائب عامة، 251 تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

وكشفت الحملات، 166 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و10 قضايا بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، ونفذت 482 حكمًا قضائيًا.

اختلاس وتجارة عملة

وضبطت أجهزة الأمن 8 قضايا اختلاس وإضرار بالمال العام، وكسب غير مشروع، غسل أموال، احتيال مصرفي، إضافة إلى قضية إتجار في النقد الأجنبى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي عدد القضايا في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد.

سرقة الكهرباء

وفي سياق آخر، حررت شرطة الكهرباء، 76198 قضية سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 53 مليونًا و792 ألفًا و855 جنيهًا.

وفي الحفر والتنقيب عن الآثار، ضبطت شرطة السياحة 2878 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: حفر وتنقيب، تهريب آثار وإتجار، قضايا ومخالفات شركات سياحية.

من جانبها، ضبطت شرطة أمن الموانئ 29 قضية تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، 109 قضية متنوعة، من أبرزها: جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة.

وكشفت شرطة المصنفات 113 قضية بمجال حماية المصنفات، وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا النقل

أما شرطة النقل والمواصلات حررت 816 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد، إضافة إلى ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في كل واقعة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط صور الخروج على القانون.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أبرز نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي في إدارات الضرائب والأموال العامة والنقل والمواصلات والكهرباء والمصنفات وأمن الموانئ، خلال الأسبوع الماضي.