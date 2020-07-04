تحصيل 14.1 مليار جنيه من قضايا فساد مالي خلال يونيو (جراف)

سجلت حصيلة المبالغ المالية المستحقة من قيمة قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي وسرقة الكهرباء، التي كشفها قطاع الأمن الاقتصادي، ما قيمته 14 مليارًا و177 مليونًا و65 ألفًا و391 جنيهًا، بعد شن الحملات الأمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي خلال شهر يونيو الماضي.

فساد مالي

وكشفت وزارة الداخلية، من خلال نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أن أجهزة الأمن الاقتصادي ضبطت 5988 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 13 مليارًا و997 مليونًا و731 ألفًا و632 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الجمارك لتحصيلها.

وأوضحت أنها سجلت 962 قضية ضرائب عامة، 508 حالات تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 311 أخرى جمارك، 59 قضية بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

وكشفت 905 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 834 قضية تحري مدين ولجان فحص.

وضبط 39 قضية بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي بضائع، 6 أخرى اختلاس للمال العام والاستيلاء عليه، 17 قضية احتيال مصرفي، احتيال عبر الإنترنت، استغلال نفوذ حقيقي، غسل أموال، كسب غير مشروع.

سرقة كهرباء

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 294765 حالة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مبالغ مالية محصلة بلغت 179 مليونًا و333 ألفًا و759 جنيهًا.

وعلى صعيد شرطة التموين، ضبطت 37714 قضية متنوعة، أبرزها: 240 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 22078 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم مليوني و980 ألفًا و530 جنيهًا.

الاستيلاء على الدعم

وضبطت شرطة التموين، 72 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1002445 لتر، إضافة إلى 379 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 142,216 طن، 37863 عبوة، 164 قطعة.

وحررت 78 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 70,446 طن، 13739 قطعة، 816 عبوة سلع مُدعمة متنوعة.

وأسفرت حملات أجهزة الداخلية عن ضبط 945 قضية مصنفات فنية، 16031 أخرى مرافق عامة، وتحرير 637885 مخالفة مرورية متنوعة.

حملات الأمن الاقتصادي

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أبرز نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال يونيو الماضي:

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر “يوتيوب” وصفحتها الرسمية على “فيس بوك” يوضح نتائج قطاع الأمن الاقتصادي خلال يونيو.