تحصيل فاتورة الكهرباء إلكترونيا في جميع محافظات

المال ـ خاص:تعاونت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) مع الشركة القابضة للكهرباء على تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا لجميع المحافظات وذلك لجميع شركات الكهرباء التسع العاملة في السوق المصرية (شمال القاهرة - جنوب القاهرة – الإسكندرية – البحيرة - شمال الدلتا - جنوب الدلت

المال ـ خاص:

تعاونت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) مع الشركة القابضة للكهرباء على تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا لجميع المحافظات وذلك لجميع شركات الكهرباء التسع العاملة في السوق المصرية (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدلتا – جنوب الدلتا – القناة – مصر العليا – مصر الوسطي (

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس: “أن هذا التعاون يستهدف تيسير خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني للمواطنين والدولة تحقيقاً لتوجهات المجلس القومي للمدفوعات في تحقيق الشمول المالي .

وأضاف أن الشركة نجحت في تفعيل خدمة تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الجديدة من خلال فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة بجميع المحافظات واالقري والنجوع وأيضا من خلال جميع مكاتب البريد المصري المنتشرة في أحياء الجمهورية التي تصل لأكثر من 4000 مكتب، إضافة إلي منافذ شركة “أمان” التي أصبح لها تواجد كبير في الشارع المصري.

كما نجحت الشركة في التعاون مع شريحة كبيرة من شركات التحصيل في السوق المصري مثل ” مصاري – بي – أمان – سداد – ممكن– تمام وITSC” كنموذج قوي للتعاون مع شركات القطاع الخاص في تحصيل فواتير الكهرباء لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 150,000 نقطة تحصيل إلكتروني. وتتيح الشركة خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونياً بإستخدام تطبيق المحمول “خالص” من شركة e-finance.

أضاف بأنه للمزيد من التوسع في تقديم خدمات تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العددات الجديدة هناك خطة طموحة من الشركة للتنسيق مع كافة البنوك العاملة في مصر(36 بنك) لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال قنوات هذة البنوك وذلك لتميز شركة e-finance بخبرات واسعة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة شرائح المجتمع المصري بطريقة سهلة ،دقيقة ،آمنة وسريعة تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للمدفوعات كما تتميز منظومة التسوية الخاصة بشركة e-finance بإجراء التسويات المالية لشركات الكهرباء بإضافة مستحقاتها إلي حساباتها بالبنوك المحددة من طرفها وأيضا إتاحة كافة التقاريرالإجمالية والتفصيلية وتدريب العاملين المختصين في شركات الكهرباء لمتابعة التحصيل والتسوية.