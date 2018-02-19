تحصيل الزيادة فى أسعار إيجار مبانى المعادى بارك بأثر رجعي

محمد فتحى: طلبت اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة النظر فى أسعار إيجار مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) من شركات الكول سنتر المستأجرة، تحصيل قيمة الزيادة فى سعر المتر الواحد بأثر رجعى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وكانت اللجنة قد قررت يوم الأربعاء الماضى، رفع أسعار إيجار مبانى

محمد فتحى:

طلبت اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة النظر فى أسعار إيجار مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) من شركات الكول سنتر المستأجرة، تحصيل قيمة الزيادة فى سعر المتر الواحد بأثر رجعى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وكانت اللجنة قد قررت يوم الأربعاء الماضى، رفع أسعار إيجار مبانى المعادى بارك من 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم إلى 17.70 جنيه، وهو سعر صرف العملة الأمريكية بالبنك المركزى، بداية مارس المقبل.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمنطقة إن الشركات المستأجرة ستتحمل بذلك فروق عملة تقدر بملايين الجنيهات، ما يكبدها خسائر فادحة يصعب تحملها فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل للضعف.

وأوضحت المصادر، لـ”المال”، أن زيادة أسعار الإيجارات لأكثر من النصف تدفع الشركات للتخارج من المنطقة تباعًا، لا سيما مع رفض اللجنة مقترح تثبيت سعر الدولار بين 10 و12 جنيهًا.

وكانت «المال» قد انفردت منذ أسابيع بالكشف عن قرار”راية لمراكز الاتصالات” التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، الخروج من منطقة المعادى بارك، وقيامها بشراء مبنى إداى جديد خارج المنطقة بقيمة 70 مليون جنيه، تمهيدا لنقل جزء من أعمالها إليه فى ظل تمسك إدارة القرية بتسعير متر الأرض بالعملة الأمريكية.

يذكر أن سعر إيجار المتر الواحد فى منطقة المعادى التكنولوجية يتراوح حاليا بين 13 و15 دولارًا.