سيـــاســة

تحسين العلاقات بين تركيا والإمارات ضمن أهداف زيارة أردوغان

من المتوقع أن تُوقّع الدولتان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار
أيمن عزام 9:35 م, الأثنين, 14 فبراير 22 9:35 م, الأثنين, 14 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

يتصدر هدف تحسين العلاقات بين تركيا والإمارات جدول أعمال زيارة يُجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي في العاصمة الإماراتية اليوم الإثنين.

وتأتي الزيادة في حين يسعى البلدان المتنافسان منذ فترة طويلة إلى إطلاق العنان لمشاريع بالمليارات في مجالات التجارة والاستثمار.

العلاقات بين تركيا والإمارات

ويُعدّ الاجتماع بين ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأردوغان هو الثاني خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك بعد سنوات من الخصام بين بلديهما بشأن دور الجماعات الإسلامية في انتفاضات الربيع العربي عام 2011. ومن المتوقع أن تُسفر زيارة أردوغان، التي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد إلى تركيا في نوفمبر، عن سلسلة من الاتفاقات، بما في ذلك خطاب نوايا بشأن التعاون في صناعة الدفاع، وفقاً لمكتب الرئيس التركي.

اقرأ أيضا  تفاصيل اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب اليوم

كما صرّح مكتب الرئيس التركي إنه من المتوقع أيضاً أن تُوقّع الدولتان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار، والزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومجالات أخرى؛ بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال النقل البري والبحري.

علاوةً على ذلك، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ذات النفوذ في قطاع النفط والأعمال اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليار دولار مع تركيا في شهر يناير، ووضعت خططاً لصندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات، في إطار سعيها لمضاعفة التجارة الثنائية على الأقل.

اقرأ أيضا  اقتراح بـ«الشيوخ» لإضافة مادة لتجريم التحرش في قانون العمل.. وسعفان: «العقوبات» عالج الأمر

احتلت تركيا المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في عام 2020، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 8.645 مليار دولار في عام 2020، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، لكنها تراجعت إلى 8 مليارات دولار في العام الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

الجدير بالذكر أن الاضطراب المالي في تركيا الذي أدى إلى انخفاض شعبية أردوغان، والتحدي المتزايد من جانب المملكة العربية السعودية لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري ومالي عالمي هي من بين العوامل التي حفّزت ذوبان الجليد الأخير في العلاقات.

اقرأ أيضا  وكيل مجلس النواب يوجه 5 أسئلة للحكومة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية لـ”بلومبرج نيوز” في يناير إن أبوظبي تريد الاستفادة من العلاقات اللوجستية لتركيا مع بقية العالم، واستثماراتها في القطاع الصناعي والعمالة الماهرة.

فضلاً عن ذلك، تكافح تركيا تضخماً يقارب 50%. وقد خسرت الليرة ما يصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة نهاية ديسمبر لوقف تراجع العملة. في حين خفّضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة “عالية المخاطر” خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يتحدث مع مسئولة أممية عن جهود التحضير لاستضافة مؤتمر COP27

سمر السيد 8:45 م, الأثنين, 14 فبراير 22

مصدر أمني ينفي وجود إضراب أو إهمال طبي بمراكز الإصلاح والتأهيل

أماني عوض 6:47 م, الأثنين, 14 فبراير 22

السجن المشدد لمتهمين فى قضية «خلية الزيتون»

المال - خاص 6:43 م, الأثنين, 14 فبراير 22

«شباب الشيوخ» تستجيب لمقترح استضافة سباق «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في مصر

ياسمين فواز 6:43 م, الأثنين, 14 فبراير 22

«صحة الشيوخ» توصي بمحاسبة المقصرين في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات

ياسمين فواز 6:19 م, الأثنين, 14 فبراير 22

«صناعة الشيوخ» تستكمل مناقشة مقترح إنشاء مركز لوجستى لصناعة حاويات الموانئ

ياسمين فواز 5:44 م, الأثنين, 14 فبراير 22