عقـــارات

تحسن نسبة العقارات الأمريكية التجارية المتعثرة عن سداد إيجاراتها

من %35 فى أكتوبر إلى %20 بديسمبر
عبدالرحمن أبو العنين 6:55 ص, الأثنين, 3 يناير 22 6:55 ص, الأثنين, 3 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تحسنت نسبة متوسط العقارات التجارية فى الولايات المتحدة التى لم تتمكن من دفع إيجارات محلاتها خلال شهر ديسمبر الماضى لتصبح %20 مقارنة بما قبل عامى فيروس كورونا التى كانت %35 فى نوفمبر و%32 فى أكتوبر من عام 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج أن متوسط نسبة العقارات التجارية فى الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم تراجع فى ديسمبر الماضى لأدنى مستوى خلال عامى الوباء، فى أقوى دلالة على أن الاقتصاد الأمريكى تعافى من تداعيات كورونا، وأنهى 2021 فى حال أفضل من العام السابق.

وأكدت وكالة ألينابل لأبحاث العقارات التجارية الأمريكية فى استطلاع رأى على هذه العقارات أن حوالى %20 منها لم تتمكن من سداد إيجاراتها خلال الشهر الماضى، لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية الوباء فى مارس من عام 2020، ما يبين أن المستهلكين ازداد شغفهم نحو الخروج للتسوق بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، رغم تزايد عدد الإصابات من السلالة المتحورة الجديدة أوميكرون والذى تجاوز 54.7 مليون حالة، لتتصدر الولايات المتحدة دول العالم الذى بلغ إجمالى الإصابات فيه ما يزيد على 288 مليون حالة حتى الآن.

اقرأ أيضا  زودياك للتطوير العقاري تجهز لإطلاق ثاني مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

وأجرت وكالة ألينابل استطلاع رأى على أكثر من 5810 من أصحاب أو كبار مديرى العقارات التجارية والتى اقتصرت على المطاعم ومتاجر التجزئة والسوبر ماركت وشركات المقاولات خلال الفترة من 4 إلى 26 ديسمبر لمعرفة مدى قدرتها على دفع الإيجارات خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وواجهت النساء اللاتى تملك شركات تجارية مصاعب مالية أكثر من الرجال، ليرتفع متوسط عدد النساء صاحبات عقارات تجارية وغير القادرات على دفع الإيجارات خلال ديسمبر الماضى إلى %31 لتتفوق على المتوسط الذى توقف عند %20.

وسجلت ولاية نيويورك التى تعد عادة من أكثر الولايات التى تواجه مصاعب مالية أفضل أداء خلال ديسمبر الماضى، بانخفاض متوسط عدد العقارات التى تكافح لسداد إيجاراتها إلى %30 مقارنة مع %44 فى ديسمبر من عام ما قبل الوباء، بينما سجلت ولايتا ميتشيجان وماسوشيتس أكبر عدد من العقارات التجارية التى عجزت عن السداد.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة السادات خلال 2021

وكانت صالونات التجميل فى هذا الاستطلاع من أكثر العقارات التجارية التى عجزت عن دفع إيجارها خلال الربع الأخير من العام الماضى، ولكن تحسنت نسبتها من %47 فى أكتوبر إلى %43 فى نوفمبر ثم إلى %24 فى ديسمبر، عندما تدفقت النساء على الخروج للتزيين والتجميل للاحتفال بالأعياد.

وتحسنت نسبة المطاعم أيضًا لتنخفض من %41 إلى %39 وحتى %35 خلال الثلاثة شهور الماضية على الترتيب، ولكن شركات البيع بالتجزئة والسوبر ماركت من %33 فى أكتوبر إلى %25 فى ديسمبر، ولكنها ارتفعت فى نوفمبر إلى %40 وكذلك شركات المقاولات من %42 إلى %35 ثم صعدت إلى %44 فى نوفمبر بسبب تزايد الوفيات والإصابات من سلالات كورونا الجديدة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول على العالم فى عدد الوقيات، الذى بلغ أكثر من 825.5 ألف ضحية، ولكن الإجمالى العالمى تجاوز 5.5 مليون وفاة، رغم إعطاء أكثر من 9.2 مليار جرعة على مستوى العالم وما يزيد على 510 ملايين جرعة للأمريكيين الذين منهم من أخذ من جرعة وحتى ثلاث جرعات.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يستعرض الدروس المستفاده من تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وانتعشت مبيعات العقارات التجارية بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أنها تركز على تقليص التضخم حتى لا يصبح مشكلة فى المستقبل لتقفز طلبات المستهلكين على الشراء ورحلات التسلية والترفيه مع إعادة فتح الاقتصاد الأميركى وتعافيه من تداعيات وباء كورونا التى أدت إلى زيادة حادة فى التضخم نتيجة استمرار اختناقات الإمدادات وزيادات الأسعار أعلى بكثير من المتوسط.

وتعافى الاقتصاد الأمريكى نوعًا من تداعيات كورونا، رغم أنها أدت إلى تجميد سلاسل التوريد العالمية ونقص الإمدادات، ما أوقف عجلة الإنتاج العالمى عن الدوران جزئيًا أو بشكل كامل عن العمل لأشهر طويلة وتراجع الإنتاج والعرض، وارتفعت الأسعار التى فاقم من حدتها تصاعد تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الخامات والمكونات اللازمة للتصنيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عبدالرحمن أبو العنين

ملف الكاتب عبدالرحمن أبو العنين

اقرأ أيضاً

جهاز حدائق أكتوبر يدرس تأسيس محطة كهرباء لاستيعاب الزيادة السكانية

عبدالرحمن أبو العنين 6:49 ص, الأثنين, 3 يناير 22

«الإسكان»: استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتصميم العمرانى لـ296 مشروعاً خلال 2021

أحمد صبحي 6:40 ص, الأثنين, 3 يناير 22

المدير التنفيذى لصندوق الإسكان تكشف تفاصيل مبادرة 100 ألف وحدة سكنية للإيجار

المال - خاص 12:42 ص, الأثنين, 3 يناير 22

رئيس الوزراء يناقش تعديلات قواعد تنظيم الصناديق العقارية ويوجه بإعداد صيغتها النهائية

صفية حمدي 3:30 م, الأحد, 2 يناير 22

مدبولي يتابع تنفيذ وحدات سكنية مفروشة بالإيجار للشباب وتوجيه بتمليكها نهاية المدة

صفية حمدي 1:17 م, الأحد, 2 يناير 22

مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات المختلفة بـ«سوهاج الجديدة»

أحمد صبحي 12:58 م, الأحد, 2 يناير 22