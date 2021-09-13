تحسن كفاءة التشغيل يمهد لنصف ثانٍ قوى لمستشفيات كليوباترا

سجلت أعلى معدلات ربح فى تاريخها فى أول 6 أشهر

قالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار إن مجموعة مستشفيات كليوباترا تمكنت من تنمية إيراداتها بشكل قياسى خلال النصف الأول من 2021 بدعم نمو الحالات التى تقدم المجموعة إليها خدمتها بنسبة %72 فضلاً عن التحسن فى الكفاءة التشغيلية والتنوع فى باقة الخدمات.

وترى وحدات البحوث أن تنمية الأعمال جاءت برغم التباطؤ الذى كان من المتوقع حدوثه خلال الربع الثانى بسبب حلول شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وأوضحت أن المجموعة عوضت ذلك بفضل تحسن شبكة العيادات المستقلة والمستشفيات المخصصة لعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا والتى مثلت حوالى %14 من إجمالى إيرادات المجموعة خلال الربع الثانى.

وأكدت أن الارتفاع القوى للإيرادات والحد من ارتفاع المصروفات أدى إلى تضاعف الأرباح إلى 202 مليون جنيه خلال النصف الأول، وهو أعلى معدلات ربح نصف سنوية فى تاريخ المجموعة.

وكشفت نتائج أعمال المجموعة الأخيرة نمو الإيرادات بنسبة %89 لتسجل 643.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني، بينما ارتفع صافى الربح بنسبة %572 ليصل إلى 94.1 مليون جنيه، بحسب بيان المجموعة للبورصة.

بلتون: نمــو الأربــاح من الأعمال الأســاسية 4 مرات من أدنــى مستوياتها العام الماضى بسبب كــورونــا

وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «بلتون» إن أرباح المجموعة من الأعمال الأساسية ارتفعت 4 مرات خلال الربع الثانى من أدنى مستوياتها العام الماضى إثر ارتفاع مستويات التشغيل مما عزز الهوامش التشغيلية.

وأوضحت أن الأرباح من الأعمال الأساسية (بعد استبعاد تكاليف الاستحواذ والمخصصات والبنود المتغيرة) قفزت فى الربع الثانى بنسبة %276 بينما تراجعت %19 على أساس ربع سنوى لتسجل 94 مليون جنيه، منخفضة عن توقعاتنا بنحو %9

وأضافت أن النمو القوى لصافى الدخل خلال الربع الثانى عكس تراجع الأداء فى الربع المماثل الذى تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا بينما دعم الأداء هذا الربع نمو الإيرادات بنسبة %89 إثر ارتفاع معدلات التشغيل (نمو أعداد المرضى 72%) فى الأصول الأربعة الأساسية للمجموعة (كليوباترا، القاهرة التخصصي، النيل بدراوى والشروق).

وذكرت أن ما دعم أداء الدخل خلال الربع الثانى من العام الحالى تمثل أيضا فى اتساع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب إلى %20.4 وعودتها للمستويات الطبيعية مع عودة معدلات التشغيل.

وقالت إن إيرادات المجموعة ارتفعت %89 على أساس سنوى و%2 بشكل ربع سنوى مسجلة 644 مليون جنيه، وهى معدلات مرتفعة عن تقديراتنا بنسبة %9 رغم التزامن مع شهر رمضان.

وأوضحت أن النمو السنوى للإيرادات جاء بدعم من زيادة عدد المرضى لتصل إلى 250 ألف حالة يتم توفير الخدمات لها بكافة القطاعات التى تعمل بها المجموعة.

وأشارت إلى أن إيرادات قطاع الإقامات فى المستشفى (أكبر قطاعات المستشفى ويمثل %27 من الإيرادات) قفز بنسبة %84 مسجلاً 171 مليون جنيه نظراً لارتفاع معدلات الإشغال %71 لأعداد الإقامات فى المستشفى.

ولفتت إلى أن قطاع العمليات (يستحوذ على %18 من الإيرادات) شهد ارتفاعا ملحوظا للإيرادات بنسبة %162 نتيجة زيادة أعداد العمليات %124 مع دعم إضافى من الاستحواذ على مستشفى «بداية» للحقن المجهرى.

وقالت إن قطاع العيادات الخارجية (يمثل %10 من الإيرادات) استمر فى إظهار تحسن إذ ارتفعت إيراداته %143 على أساس سنوى نتيجة ارتفاع أعداد الزيارات التى قفزت بنسبة %94

وعلى أساس كل مستشفى، قالت «بلتون» إن مستشفى «كليوباترا» كانت أكبر مساهم (ممثلة 36%) فى نمو إيرادات المجموعة، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة %88 على أساس سنوى.

وحققت الأصول الثلاثة الأساسية للمجموعة وهم مستشفيات القاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق إجمالى نمو إيرادات بنحو %70 واستمرت مستشفى الكاتب و»كوينز» فى تقديم خدمات علاج حالات كورونا وساهمت بقيمة 35 و54 مليون جنيه بالترتيب فى الإيرادات.

وقالت إن مجمل الربح قفز بنسبة %149 على أساس سنوى (دون تغير على أساس ربع سنوي) مسجلاً 239 مليون جنيه، مع اتساع هامش مجمل الربح بواقع %8.9 مسجلا %37.2 وهو ما يتوافق مع تقديراتنا.

وأكدت «بلتون» أن اتساع هامش مجمل الربح جاء نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل مما قلل التكاليف الثابتة، وتحديدا الأجور.

وأظهرت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً سريعاً بواقع %244 على أساس سنوى وبانخفاض %3 على أساس ربع سنوى مسجلة 193 مليون جنيه مع هامش %30

وارتفعت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب أيضا بنسبة %734 على أساس سنوى مسجلة 131 مليون جنيه، مع هامش %20.4 مرتفعا %15.7 بفضل مستوى الرافعة التشغيلية لمجموعة مستشفيات كليوباترا.

وأشارت إلى أن المجموعة سجلت اضمحلالا بواقع 26 مليون جنيه فى الربع الثانى من 2021 مقارنة باضمحلال بقيمة 13 مليونا العام الماضى لعملاء متعثرين.

ويقصد بالاضمحلال تجاوز القيمة الدفترية للأصل لقيمته الاستردادية وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال، وهناك مؤشرات تدل على وجود الاضمحلال تتمثل فى حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى الأرباح أو الخسائر فى الحال.

وعلى صعيد نتائج أعمال النصف الأول، قالت «بلتون» إن الأرباح من الأعمال الأساسية – بعد استبعاد العوامل غير المتكررة – ارتفعت بنسبة %89 على أساس سنوى مسجلة 210 ملايين جنيه.

وأوضحت أن نمو الأرباح النصفية يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة %51 على أساس سنوى مسجلة 1.28 مليار جنيه، وتحسن هامش الربح التشغيلى بواقع %8 مسجلاً %21.8 نتيجة ارتفاع مستويات التشغيل.

وأوصت وحدة بحوث «بلتون» بشراء سهم كليوباترا مع تحديد قيمة عادلة قدرها 6 جنيهات، بينما يتداول السهم حاليا بالقرب من مستوى 4.6 جنيه.

وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «نعيم» إن النتائج المالية للربع الثانى عكست أداء جيدا للمجموعة بشكل عام.

نعيم: إيرادات الربع الثانى تخطت التوقعات البالغة 643.5 مليون جنيه نتيجة انخفاض تأثير سنة الأساس

وأشارت إلى أن الشركة سجلت صافى ربح بقيمة 91 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية وذلك بأقل بقليل من التوقعات البالغة 95.1 مليون.

وذكرت أن أرباح كليوباترا ارتفعت %390 بشكل سنوى وتحسنت هوامش الربحية بحوالى %9 نتيجة لانخفاض تأثيرات سنة الأساس بسبب تفشى جائحة كورونا فى الربع الثانى من 2020، فضلًا عن تعافى الأداء مع ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية فى جميع وحدات وقطاعات أعمال المجموعة.

وأوضحت أن أرباح المجموعة تراجعت بنسبة %11 ربع سنويا نتيجة التراجع عن الزيادة فى المخصصات مقابل الحسابات المدينة، فضلاً عن تراجع هامش الربح الإجمالى %0.9 بسبب ارتفاع رسوم الأطباء.

ولفتت إلى أن الشركة سجلت إجمالى إيرادات بقيمة 643.5 مليون جنيه متخطية توقعاتنا عند 610 ملايين جنيه، بسبب زيادة المساهمة من مراكز عزل كورونا، بارتفاع %89 بشكل سنوى و2%ربع سنوى بالترتيب.

وقالت «نعيم» إن الزيادة السنوية جاءت من التعافى فى كافة وحدات وقطاعات أعمال المجموعة، بينما جاء التحسن ربع السنوى من زيادة المساهمات من العيادات الشاملة (ارتفعت إيراداتها بحوالى %344 سنويًا و%130 ربع سنويا) ومستشفى كليوباترا (ارتفعت إيراداتها %74 على أساس سنوى و%4 على أساس ربع سنوي).

وأوضحت أن عدد الحالات المقدم لها الخدمات بمجموعة مستشفيات كليوباترا ارتفعت بحوالى %72 سنويًا و2 %ربع سنوي، كما ارتفع متوسط الرسوم لكل حالة بنسبة %10 سنويًا، ولكن بانخفاض %1 ربع سنوى.

وأوصحت «نعيم» بشراء سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بسعر مستهدف 6.96 جنيه، بينما يتداول السهم حاليا بالقرب من 4.6 جنيه.

مباشر: طفرة تحققت رغم ارتفاع المخصصات وانخفاض صافى إيرادات التمويل بنسبة %64.5

وقالت وحدة أبحاث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن الزيادة فى ربحية النصف الأول تعود إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة %79.8 إذ بلغ 480.7 مليون جنيه مقابل 267.4 مليون فى النصف المماثل.

وأكدت أن نمو مجمل الربح يعود إلى ارتفاع نسبته %51.4 فى الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1.27 مليار جنيه مقابل 843.1 مليون فى النصف الأول من عام 2020، كما ارتفع هامش مجمل الربح من 31.72 إلى 37.65 %.

وأضافت أن الزيادة فى ربحية الشركة جاءت رغم انخفاض صافى إيرادات التمويل بنسبة %64.5 ليصل إلى 11 مليون جنيه مقارنة مع حوالى 31 مليونا فى النصف الأول من 2020.

وأشارت إلى أن المخصصات ارتفعت %103 لتصل إلى 11.3 مليون جنيه فى النصف الأول مقارنة مع 5.6 مليون فى النصف المماثل.

وعلى صعيد القطاعات، قالت «مباشر» إن إيرادات الإقامة والإشراف الطبى سجلت 342.36 مليون جنيه بزيادة %58.5 مقارنة مع 216.05 مليون جنيه فى النصف الأول من 2020، وبذلك ساهمت بنسبة %26.8 من إيرادات المجموعة فى النصف الأول من العام الحالى.

وذكرت أن إيرادات العمليات سجلت 226.27 مليون جنيه فى النصف الأول بزيادة قدرها 47.8%مقارنة مع 153.07 مليون فى النصف الأول من 2020، وبذلك ساهمت بنسبة %17.7 من الإيرادات المجمعة.

وأوضحت «مباشر» أن إيرادات نشاط المعامل سجلت 151.05 مليون جنيه بزيادة %73.1 خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع حوالى 87.28 مليون جنيه مما ساهم بنسبة %11.8 من الإيرادات.

وقالت إن إيرادات العيادات الخارجية بلغت 128.16 مليون جنيه بزيادة %51.5 مقارنة مع 84.62 مليون لتساهم بنسبة %10 من إجمالى الإيرادات.

وسجلت إيرادات الأشعة 100.32 مليون جنيه بنمو %61.2 مقابل 62.23 مليون بنسبة مساهمة %7.9 من الإيرادات المجمعة، بحسب «مباشر».

وحققت المجموعة إيرادات قسطرة القلب بقيمة 97.15 مليون جنيه بزيادة قدرها %40.8 مقارنة مع 68.99 مليون جنيه لتستحوذ على %7.6 من إجمالى إيرادات كليوباترا النصف الأول.

وأضافت «مباشر» أن المجموعة حققت إيرادات من الخدمة بقيمة 87.34 مليون جنيه بزيادة قدرها %41.4 مقارنة مع 61.77 مليون، وبنمو %6.8 خلال فترة الستة شهور الأولى من 2021.

وأوضحت أن القيمة المتبقية من الإيرادات جاءت من عدة أنشطة تضمنت من الطوارئ، ومركز الأورام، والصيدلية، والأسنان، والعلاج الطبيعي، ومناظير القلب وفحوصات القلب والأقسام الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، قالت «مباشر» إن «كليوباترا» سجلت صافى ربح مجمع (عائد إلى المساهمين) قدره 90.6 مليون جنيه بنمو 5 أضعاف مقارنة مع صافى ربح قدره 18.5 مليون خلال الربع المماثل من 2020.

وذكرت أن مجمل الربح ارتفع بنسبة %149 ليسجل 239.5 مليون جنيه فى مقارنة بحوالى 96.2 مليون جنيه نتيجة زيادة الإيرادات %89.2 لتصل إلى 643.6 مليون مقابل 340.2 مليون.