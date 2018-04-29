تحسن قيم مبيعات «الحديد».. والمصروفات التمويلية تضغط على «عز»

المال - خاص ساهم ارتفاع حجم المبيعات فى تحسن ربحية شركات الحديد، المقيدة فى البورصة، فقد تضاعفت أرباح شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، خلال 2017، لتسجل 169.2 مليون جنيه، مقابل 84.46 مليون جنيه فى 2016. جاء ارتفاع أرباح الشركة…

المال – خاص

ساهم ارتفاع حجم المبيعات فى تحسن ربحية شركات الحديد، المقيدة فى البورصة، فقد تضاعفت أرباح شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، خلال 2017، لتسجل 169.2 مليون جنيه، مقابل 84.46 مليون جنيه فى 2016.

جاء ارتفاع أرباح الشركة نتيجة زيادة قيمة المبيعات إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه فى 2016.

فيما تحولت شركة حديد عز، للخسائر، مسجلة 1.09 مليار جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 560.15 مليون جنيه فى 2016، وذلك رغم زيادة المبيعات إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل 23.18 مليار جنيه فى 2016، إلا أن التكاليف التمويلية ارتفعت فى المقابل خلال العام إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل 714.2 مليون جنيه فى 2016.

وحققت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، أرباحاً بقيمة 362.4 مليون جنيه خلال 2017 2017، مقابل 1.3 مليار جنيه فى 2016، وزادت المبيعات إلى 34.37 مليار جنيه، مقابل 16.9 مليار جنيه فى 2016.

فى المقابل زادت مصروفات الشركة التمويلية، خلال العام الماضي، إلى 1.83 مليار جنيه، مقابل مصروفات بلغت 1.06 مليار جنيه فى 2016.

وقال مارك أديب، محلل قطاع التشييد بفاروس، إن شركة حيد عز، كان لديها مشاكل فى تمويل رأس المال العامل، وبالتالى حققت خسائر تخطت المليار جنيه.

وأشار إلى أن صناعة الحديد تحسنت بشكل عام فى 2017، مع تحسن الأسعار العالمية بالدولار من 440 إلى 560 دولاراً للطن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة والبيليت، وارتفاع الأسعار المحلية مطلع العام الجاري، وهو ما دعم نتائج الربع الأول.

وتوقع أن تسجل الشركة أرباحاً بحوالى 600 مليون جنيه، فى القوائم المالية المجمعة للربع الأول من العام الجاري، وأن تسجل شركات الحديد، هوامش ربحية تصل إلى %18.